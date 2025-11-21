Ibai Llanos, un calendari d'advent i unes entrades per la Velada amagades al Vallès

Ibai Llanos ha mostrat des de fa anys la seva vinculació amb el Vallès Occidental, la comarca on ha fet créixer diferents projectes professionals i també personals en el seu dia a dia. En aquest sentit, un dels seus últims moviments, com va ser la creació aquest estiu d'un equip de futbol que juga a l'última categoria del futbol català, té precisament seu a Sant Cugat i els partits com a local es disputen al camp municipal del 25 de setembre, a Rubí.
El basc, establert a casa nostra, coneix bé el territori i en un dels seus vídeos ha decidit fer partícip la societat vallesana d'una de les seves habituals performances. Llanos va deixar un calendari d'advent amb unes entrades amagades a dins per a la Velada del año, una de les cites que ha catapultat la popularitat del comunicador. L'esdeveniment compta cada any amb convidats de luxe del món de les xarxes socials, la música i altres sectors, en una festa amb una gran audiència per internet.
Ell mateix ha penjat el resultat d'aquesta curiosa iniciativa. Després de deixar l'element en ple espai públic a Sant Cugat, dues noies van resultar les afortunades. La Irene i la Carla ho explicaven en la mateixa publicació de Llanos, en què expliquen la com va ser la descoberta. "Érem per aquí perquè estudiem a la zona [...]. Agafem-ho, perquè això és de l'Ibai", deia una, dubtant que no fos una càmera oculta que les fes sortir en algun dels formats en to d'humor de l'streamer.
Finalment, però, la decisió va tenir premi: dues entrades per a la cita, que arribarà a la sisena edició, de moment, sense ubicació definida. A les xarxes ja s'especula amb diferents possibilitats, entre les quals, el Camp Nou, que encara estarà en fase de reforma. Una possibilitat que l'organitzador, obertament madridista, no ha confirmat. El que és segur és que les dues catalanes podran assistir al multitudinari acte.