Ibai Llanos crea un equip de futbol 11 al Vallès

Ibai Llanos, creador de contingut de Bilbao conegut per liderar projectes com la Kings League al costat de Gerard Piqué, ha anunciat la creació del seu propi equip de futbol 11, que debutarà aquesta mateixa temporada a la Quarta Catalana, la categoria més baixa del futbol català. Concretament, l'entitat ha quedat enquadrada en el grup 25.

En un vídeo compartit a les xarxes socials, Llanos explica les bases de la iniciativa i el perquè del nom: Rönnin FC. "Començarem a la categoria més humil i intentarem ascendir any rere any, fins on puguem arribar. Arribarem a la Champions en 15 anys? Ho dubto”, expressava. La Federació Catalana de Futbol (FCF) ja ha registrat el nou club, amb seu a Sant Cugat del Vallès, tal com mostra la fitxa tècnica oficial.

El grup de l`equip d`Ibai Llanos

FCF

Segons diversos mitjans, l'equip disputarà els seus partits a Rubí i tindrà rivals de la comarca i el Baix Llobregat. El comunicador ha confirmat el Vallès com a camp base del projecte. De moment, l'estrena serà el 21 de setembre al migdia, al Municipal del 25 de Setembre, a Rubí.

L'streamer remarca que aquest projecte és col·lectiu i convida tothom a participar-hi. “Si ets jugador, fes‑m’ho saber: necessitem 20 futbolistes i un cos tècnic per començar a competir”, afirma. L'estrena es preveu en un mes, quan arrencarà la competició a Catalunya.

Experiència prèvia i ambició

Tot i que aquest és el primer projecte d’Ibai Llanos dins el futbol federat tradicional, no és nou en l’àmbit esportiu. És el president del Porcinos FC a la Kings League, on han jugat figures com Ronaldinho, Raúl Tamudo o Chicharito. Aquesta nova aventura representa un pas més enllà: construir un club des de zero i fer-lo créixer amb el suport de la seva comunitat.