VÍDEO | Cameo del Llaminer en un popular concurs televisiu

El Llaminer és un dels personatges més populars a Sabadell, convertit en una estrella indiscutible a casa nostra. La seva fama no té aturador, fins i tot a les portes de l'estiu i encara massa aviat per veure'l novament als carrers de la ciutat durant la campanya de Nadal.

El mític programa de TV2 'Saber y ganar' va utilitzar la celebritat sabadellenca en una de les preguntes del concurs. "Cada desembre, des del 2021, l'Ajuntament de Sabadell es transforma en un calendari d'advent gegant...", presenten. "Hi ha un personatge que canta cançons i explica històries sobre el dibuix corresponent de cada dia". El concursant no dubta i encerta la resposta: "El Llaminer", confirma ell, "que significa el goloso", precisen des del programa dirigit per Jordi Hurtado.



Es dona la curiositat que l'encarregat de respondre la pregunta en el programa del diumenge passat va ser Joan Carles Torres, número tres en les llistes d'En Comú Podem Sabadell. Ell mateix afirma amb el cap mentre escolta la formulació de la pregunta, perfectament coneixedor de qui és el Llaminer i el fenomen que ha provocat a Sabadell.

La rocambolesca escena sabadellenca no ha passat desapercebuda per a l'alcaldessa Marta Farrés. A través d'Instagram, ha compartit un vídeo del moment viscut a la televisió, obrint una enquesta amb els seus seguidors sobre si coneixen el Llaminer. De moment, l'estrella nadalenca continua 'de vacances', carregant piles per fer gaudir al màxim d'una nova edició del Somriu al Nadal i tots els espectacles de la ciutat.