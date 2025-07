Un diumenge al trenet del parc de Catalunya

"Els encanta el trajecte i la forma i sorolls del trenet", comenta Yolanda Puñal mentre espera que els seus fills acabin el tercer viatge consecutiu del matí (han fet un tots junts, però els agrada tant que estan repetint ells sols).

Com ella, altres famílies aprofiten l'oportunitat de passar els matins dels diumenges a 'l'estació' del parc de Catalunya (d'11 h a 13.45 h) i pujar a algun dels diversos trens que recorren l'espai. Una proposta que no només atrau el públic sabadellenc sinó també d'altres ciutats catalanes.

Gestionada pel Centre de Modelisme Ferroviari de Sabadell, l'activitat funciona gràcies als diversos socis que treballen com a voluntaris els seus dies de festa. Lluís Biosca, president de l’entitat, explica que ningú cobra i que tot es fa en hores lliures: des de la gestió amb l’Ajuntament fins al manteniment mecànic de les màquines. "És molta feina que ningú veu", assegura, però considera que val la pena només per veure la cara d’alegria de la gent.

El trenet rep cada setmana una gran afluència de visitants, fins al punt que el seu nou objectiu és ampliar el circuit amb una nova escala més petita per captar nous socis, especialment particulars que puguin portar la seva pròpia locomotora. Actualment, l’associació compta amb uns setanta membres, dels quals una vintena hi col·laboren activament cada diumenge i també entre setmana.

El boca-orella funciona, com mostra el cas d’Òscar López, que ha vingut des de Lleida animat per la seva parella i amics de Barcelona. "És molt entretingut pels petits, s’ho estan passant molt bé", diu. "És una experiència ideal per la canalla, realment ens agrada el Parc de Catalunya i es poden fer moltes activitats", recalca.

Amb cues que es formen abans de les 11 del matí i famílies repetint viatge diverses vegades, queda clar que la feina dels voluntaris dona resultats. “Quan veus les cues, t'adones que ho estàs fent bé”, conclou Biosca.

