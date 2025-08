Els drets televisius de la Primera Federació per a la temporada 25-26 ja tenen propietari, com a mínim parcialment. Un dels lots que la RFEF va posar a concurs, fa alguns dies, ha estat adquirit per Movistar Plus, pataforma líder a Espanya i que ja emet els partits de LaLiga.

L'acord entre la Federació i Movistar inclou l'emissió de deu partits de la categoria cada jornada. Els enfrontaments es podran veure a través d'un nou canal que crearà la plataforma destinat a la categoria, que es trobarà en el dial 52, i estarà inclòs en el paquet bàsic o per 9,99 euros al mes, per als qui només estiguin interessats en adquirir únicament aquest servei.

A falta de confirmar quina serà la OTT encarregada de la resta de partits, i a l'espera també de veure si la Televisió Pública Catalana opta per adquirir un dels lots, els aficionats del CE Sabadell i la categoria ja saben quina serà una de les vies on es podrà gaudir de la Primera Federació la pròxima temporada. Després de les experiències amb plataformes com Footters o FEF TV, l'entrada de Movistar és una passa endavant evident en la professionalització de la categoria.