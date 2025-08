Martin Famera, reforç de luxe per al KEIO CN Sabadell

Un cop confirmats tots els fitxatges que ocuparan les llicències d'estrangers, el KEIO CN Sabadell ha obert el capítol dels jugadors nacionals. El primer a ser oficialitzat és un d'aquells que fa especial il·lusió. Els de Quim Colet han incorporat un dels grans referents del waterpolo estatal i de l'Atlètic Barceloneta de l'última dècada: Martin Famera. El defensor d'origen eslovac, internacional amb la selecció espanyola des del 2020, ha guanyat una trentena de títols domèstics amb els mariners des de la seva arribada el 2015. A més, ha disputat la final four de la Champions en cinc ocasions.

Aquesta incorporació, serveix per donar un cop sobre la taula i guanyar en solidesa i experiència amb un dels grans defensors del panorama internacional. "És un orgull formar part d'aquest club. Vinc amb moltes ganes de donar el millor de mi mateix i aportar tot el que pugui a l'equip", ha assegurat en els canals oficials del Club. Famera també té un gran palmarès amb la selecció estatal, amb qui es va proclamar campió del món el 2022 i també va guanyar diverses medalles més en europeus, World Cup i Mundials. Va ser olímpic a Tòquio 2020 i París 2024, la seva última participació amb el combinat estatal. Abans del seu llarg pas pel Barceloneta, el waterpolista nascut a l'antiga Txecoslovàquia havia estat a les files de l'Spandau 04, l'Olympic Nice, el ČH Hornets Košice i el FEZKO Strakonice.

Ara, a les portes de l'inici de la preparació del KEIO, ja només queda per anunciar el retorn de Sergi Cabanas, qui tancarà la plantilla d'enguany dels homes de Quim Colet. Un equip que guanya en solidesa i que buscarà tornar a estar a prop dels títols estatals. El primer repte de l'any serà la classificació per a la Champions, del 19 al 21 de setembre a Can Llong.