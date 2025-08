'Tiko' Iniesta deixa el CE Sabadell

Primera sortida confirmada al Centre d'Esports. Minuts abans de l'inici de l'amistós davant de l'Atlético de Madrid 'B', l'extrem 'Tiko' Iniesta ha estat oficialitzat com a nou jugador de l'Alcoyano, que aquesta temporada competirà a Segona Federació després del seu descens. Com a curiositat, el Sabadell no ha fet cap comunicat per anunciar la desvinculació del murcià, qui tenia un any més de contracte.

El club li va comunicar a Iniesta que no comptava amb ell per a la nova temporada a Primera Federació fa diverses setmanes. De fet, el mateix director esportiu va confirmar que era un dels jugadors que abandonaria l'equip per deixar lloc a les noves incorporacions. Ara, l'atacant ja ha trobat el seu nou destí i jugarà en un dels puntals de la quarta categoria.

'Tiko' va arribar al Centre d'Esports el mercat d'hivern passat, procedent del Yeclano, amb qui havia aconseguit l'ascens a Primera Federació l'estiu anterior. Va debutar davant de l'Andratx a la Nova Creu Alta, en el primer partit de David Movilla a la banqueta arlequinada. Amb dues titularitats en set partits, una lesió el va tenir fora dels terrenys de joc fins a final de temporada. Fins i tot va ser intervingut per la presència d'un cos en el seu genoll. Un pas abrupte que finalitza ara. Els pròxims a abandonar el club seran Gianni i Javi Delgado. No obstant això, les dues sortides es troben encara en un punt força inicial davant la manca de propostes que agradin als dos futbolistes.