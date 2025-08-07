Les seqüeles de la sequera a Sabadell: "Hi ha espais verds que han quedat afectats"

Les pluges de la primavera passada van donar carpetada a la sequera. El mes de març s'aixecaven definitivament les restriccions que havien escanyat l'espai públic durant tres anys d'escassetat d'aigua. El clima sec ha deixat algunes seqüeles visibles avui en places i parc de Sabadell. Recordatoris que les altes temperatures i la manca de recursos hídrics tenen conseqüències directes en les ciutats mediterrànies.
Diversos lectors del Diari ho han manifestat a través del Defensor. L’Àngel denunciava fa poques setmanes l’estat de la plaça Jaume Viladoms, al barri de la Creu Alta. “La gespa ha desaparegut i només hi queden herbes espontànies, que són tallades periòdicament com si fossin gespa, alçant pols i pedres”, segons explicava. “Però això només aixeca pols, terra i pedres, i fa que la plaça sembli abandonada”, expressa. Els arbustos que delimitaven l’espai de la plaça han mort per falta de reg durant la sequera i han estat retirats, deixant oberts diversos camins improvisats que la gent fa servir per accedir a la plaça.
Una situació similar s'ha observat a una plaça situada al carrer Samuntada, que transmet una sensació de deixadesa des de fa més de tres anys. Segons advertia un dels residents de la zona, una tanca de vegetació que es va cremar fa temps encara no ha estat substituït “ni s’hi ha fet cap tasca de recuperació”. Més enllà del motiu i les actuacions municipals contemplades, el fet és que un entorn natural que com passa en altres punts llueix menys que de costum.
Fonts municipals admeten que arran de les restriccions per la sequera, alguns espais verds de la ciutat s’han vist afectats. "La manca d’aigua i les restriccions que dificultaven el reg han malmès algunes zones amb gespa i vegetació. Ara que la situació s’ha normalitzat, des de l’Ajuntament estem estudiant les millors opcions per replantar gespa i arbustiva", assenyalen. Tot plegat, després que la ciutat hagi tancat el mes passat amb una precipitació acumulada de 92,2 mm, cosa que el situa com el juliol més plujós de la dècada.
En qualsevol cas, el nou context obliga a no abaixar la guàrdia. "Plou i ens oblidem de la sequera. En vindrà una altra i ens hem de mantenir ferms. No trigarà, tenint en compte el context actual de canvi climàtic", advertia Javier Martín Vide, climatòleg i catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona al Diari. Els pròxims mesos, després de la intensa calor, seran una bona prova de foc.