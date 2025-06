“La plaça està en un estat de deixadesa”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com.

"Falta vegetació"

Un lector es posa en contacte amb El teu defensor per denunciar el “lamentable estat” d’una plaça situada al carrer Samuntada, que arrossega una situació de deixadesa des de fa més de tres anys. Segons explica, una tanca de vegetació que es va cremar fa temps encara no ha estat substituït “ni s’hi ha fet cap tasca de recuperació”, malgrat les reclamacions efectuades a l’Ajuntament.

“Cada cop que em poso en contacte amb l’Ajuntament, la resposta és sempre la mateixa: no hi ha pressupost per fer-hi res. Mentrestant, la plaça continua plena de brutícia i cada cop més deteriorada”, afirma el veí afectat. Aquesta zona verda, que hauria de ser un espai de convivència i esbarjo per al veïnat, s’ha convertit, segons denuncia, “en un exemple clar de desinterès” institucional. I és que, com assenyala, l’eslògan municipal Els diners als carrers “hauria d’aplicar-se a tots els barris per igual, sense excepcions”.

"És un espai afectat per la sequera"

El teu Defensor ha fet arribar la petició a l’Ajuntament de Sabadell, i fonts municipals assenyalen que la plaça del carrer Samuntada “és un dels espais verds que s’han vist afectats per la sequera i les restriccions de reg dels darrers anys”. Aquesta situació ha provocat un deteriorament general de la vegetació i de la qualitat de l’espai, confirmen fonts municipals. “Ara des de l’Ajuntament estem estudiant les millors opcions per tornar a donar vida a la plaça: reposar la vegetació, recuperar el verd i millorar l’aspecte i l’ús d’aquest espai per als veïns i veïnes del barri”, es comprometen.

Des del Diari de Sabadell també us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. El tipus d’incidència pot estar relacionada amb l’enllumenat públic, la neteja viària, la recollida de residus… També des del Diari us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració. L’oficina està situada al Casal Pere Quart (Rambla,69) i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.