“Dipositen deixalles fora del contenidor”

EL TEU DEFENSOR

Veïns pròxims al carrer de Reina Elionor, al barri de Gràcia –amb una clara presència d’activitat empresarial i industrial–, han denunciat “l’acumulació constant de deixalles” fora dels contenidors. Sovint, el mobiliari vell, caixes i altres residus voluminosos envaeixen la vorera, dificultant el pas de vianants i contribuint a la degradació de l’espai públic. Segons expliquen diversos residents, aquest problema no és puntual. “És gairebé diari. Hi ha massa empreses que deixen restes de materials, embalatges i mobles al carrer, sense tenir en compte que aquest no és el lloc per fer-ho”, comenta un veí molest.

El principal problema sembla derivar-se del fet que moltes de les deixalles no es dipositen correctament dins dels contenidors habilitats, sovint plens, apunta el veïnat, sinó que s’abandonen al seu voltant o directament sobre la vorera. Aquesta pràctica incompleix la normativa de residus i “posa en risc tant la convivència com la higiene del barri”, asseguren. Els veïns reclamen més control i sancions per als individus que actuen de manera incívica, així com un reforç en la recollida de residus i la neteja de la zona. També demanen que els “incívics compleixin les vies previstes pels residus voluminosos”.

"Es neteja de forma habitual"

Fonts municipals asseguren que el carrer de la Reina Elionor es neteja de forma habitual, com la resta de la ciutat, dins del calendari establert de manteniment i neteja viària. Pel que fa a l’acumulació puntual de deixalles, “els serveis municipals actuen amb rapidesa tan bon punt se’n té coneixement, i les recullen en un termini màxim de 48 hores, sovint abans de les 24 hores”. Aquest protocol s’aplica per garantir la salubritat i el bon estat dels espais públics.

En relació amb els residus voluminosos que es dipositen fora dels contenidors, “cal assenyalar que sovint provenen de particulars i no es poden atribuir necessàriament a les activitats empresarials de la zona”. L’Ajuntament disposa d’un servei gratuït de recollida de voluminosos a domicili, que es pot sol·licitar de manera senzilla, i s’insta tothom a fer-ne un ús responsable per mantenir l’espai públic en condicions òptimes.