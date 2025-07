“El quitrà s’enganxa a les rodes del cotxe”

EL TEU DEFENSOR

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com.

Veïns del carrer del Monteixo, al barri de Ca n’Oriac, s’han posat en contacte amb el teu defensor per expressar el seu malestar amb l’asfaltatge recent de la via. Expliquen que les obres van ser reparacions d’alguns trams, que el paviment no s’ha assecat correctament i que el quitrà “s’enganxa a les rodes dels cotxes” quan entren al garatge, fins al punt que s’acaba escampant dins de casa. “Quan hi passem, es nota que l’asfalt està tou, enganxifós”, diu un dels afectats. “I després ho tens tot brut, des del terra del pàrquing fins a l’entrada”. Alguns residents expliquen que fins i tot han detectat marques negres al terra de casa. Altres residents apunten que han de netejar els baixos del cotxe i el terra del pàrquing amb més freqüència, perquè el material s’hi enganxa i deixa restes.

"L’Ajuntament ho revisarà"

Des del consistori, fonts municipals confirmen que els treballs d’asfaltatge es van dur a terme al març, dins del pla de manteniment que es fa regularment a diversos punts de la ciutat. Expliquen que “en alguns casos puntuals, pot passar que l’asfalt no acabi de quedar del tot fixat si es donen condicions com humitat, temperatures poc favorables o un temps de repòs insuficient”. Aquestes circumstàncies poden fer que el material “s’enganxi més del compte o que es deteriori abans d’hora”. L’Ajuntament assegura que revisarà l’estat de la zona i que, si cal, “es faran les millores necessàries”. Mentrestant, els veïns reclamen una solució ràpida: “Entenem que s’hagi d’asfaltar, però no pot ser que després quedem amb el carrer a mitges i amb el garatge ple de quitrà”.

Des del Diari també us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. El tipus d’incidència pot estar relacionada amb l’enllumenat públic, la neteja viària, la recollida de residus… També us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.