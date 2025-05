“Hi ha un xiprer que temem que caigui”

El teu defensor

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com.

Una veïna de Sabadell ha fet arribar al Teu Defensor una preocupació relacionada amb la seguretat al carrer Doctor Crehueras, a tocar del carrer Migdia. Segons explica, en el pati d’una casa antiga, que havia estat residència d’un escultor conegut i que actualment es troba deshabitada des de fa anys, hi ha un xiprer de grans dimensions que genera inquietud entre els residents de la zona.

“Amb alguna tempesta o vent fort, aquest arbre podria caure i provocar una tragèdia, tant sobre els cables de la llum com sobre persones o vehicles”, alerta la veïna, que demana que s’hi actuï “abans no sigui massa tard”. Un altre veí exposa també la seva inquietud respecte els riscos que pot suposar aquest arbre, i es pregunta qui se’n faria càrrec en cas que caigués a terra.

"Es valorarà si hi ha risc"

El teu defensor ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell per a traslladar-li aquesta queixa, i fonts municipals han informat que preveu fer una inspecció a la finca per avaluar l’estat de l’arbre. “Es valorarà si existeix risc de caiguda i, en cas afirmatiu, es determinarà si cal talar-lo o si es poden prendre altres mesures per garantir la seguretat”, han indicat fonts municipals al Defensor. Des del Diari de Sabadell farem seguiment d’aquesta incidència per informar dels pròxims passos i traslladar les preocupacions dels veïns a les autoritats corresponents.

Des del Diari de Sabadell també us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. El tipus d’incidència pot estar relacionada amb l’enllumenat públic, la neteja viària, la recollida de residus…

També es pot contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en tots els àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració dels drets. L’oficina està situada al Casal Pere Quart (Rambla, 69), i hi podeu contactar al 937 26 42 11 i també es pot contactar a oficina@sindicsabadell.cat. D’altra banda, podeu enviar correu electrònic al El teu Defensor a mordonez@diaridesabadell.com