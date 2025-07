Comença l'enderroc de l'edifici La Granja, a tocar del Mercat Central

L'enderroc de l'edifici La Granja ja està en marxa. Concretament, aquest dijous han començat els preparatius per iniciar la transformació d'aquest immoble, davant del Mercat Central, del qual "es conservarà la part de la cantonada dels carrers de Jovellanos i Escola Industrial", segons informen fonts municipals al Diari, que confirmen que la propietat ja disposa de la llicència d'enderroc, però encara no se li ha concedit la d'obres.

El primer que s'està fent és protegir la zona, amb una tanca perimetral que envoltarà tota l'àrea en què es farà l'enderroc. Això arriba després que en el darrer any hagin abaixat la persiana els dos comerços que principalment hi havia en aquesta finca, el restaurant El Toc al 2 i la Granja Urpí. El primer va tancar el setembre de 2024 per iniciar una nova aventura al carrer de Sant Quirze, amb el restaurant L'intrèpid; el segon, el març d'aquest any amb el desig de tornar algun dia als baixos d'aquesta cantonada. Mentrestant, els Urpí s'han centrat en el Bar Belles Arts, al passeig de Manresa.

Preparatius de l`enderroc de l`edifici La Granja

Víctor Castillo

La protecció de l'edifici ha comportat un llarg estira-i-arronsa entre la propietat, que el volia declarar en ruïna com a pas previ per enderrocar-lo i aixecar-hi un nou bloc de pisos amb locals, i l'Ajuntament de Sabadell, que aposta per la protecció parcial i rehabilitació. Per aquest motiu, el tancament dels negocis es va anar posposant diversos mesos des de final de 2023 fins que van abaixar la persiana.

L'octubre de l'any passat va ser quan la Junta de Govern Local va desestimar la sol·licitud de declaració de ruïna perquè, segons van detallar fonts municipals al Diari, "el cost econòmic de reparació dels danys dels elements de la finca no és superior al 50% del cost de construcció de nova planta d’un immoble de característiques similars quant a la dimensió, l’ús i la qualitat, fent servir tecnologia i materials actuals”.

Aquest edifici cantoner data de 1870 i es desconeix quin arquitecte el va projectar, segons explica la seva fitxa en el catàleg de patrimoni de l'Ajuntament.