“Els contenidors tapen el meu negoci”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com.

L’Antonio, lector del Diari i comerciant de Ca n’Oriac denuncia que fa vuit mesos, l’Ajuntament va traslladar una estació de contenidors davant del seu negoci, al carrer de Lluçanès, 4. Segons el nostre lector, aquest moviment afecta greument la visibilitat i l’activitat econòmica del negoci amb pèrdues, segons el mateix comerciant, del 30% de les vendes. Segons afirma, ha intentat per diversos canals aconseguir que es moguin els contenidors, però fins ara no ha obtingut cap resultat satisfactori: “Tapa completament el negoci i, a més, no té cap mena de sentit que estigui allà situat, en una zona en rampa”, lamenta en la seva queixa.

A banda dels efectes que té en el seu negoci, l’Antonio assenyala que els contenidors generen mala visibilitat per als cotxes i és incòmode, especialment per a la gent gran, en estar en desnivell. “Vam demanar que els contenidors es canviessin de l’antiga ubicació, però ara estan posats en un lloc que encara genera més problemes”, lamenta el comerciant. Segons apunta, s’ha reunit amb regidors de l’Ajuntament de Sabadell i també ha interposat una instància que “està a l’espera de resposta”, expressa.

L'Ajuntament "ho estudia"

Davant d’aquesta reclamació, l’Ajuntament ha respost assegurant que “està estudiant la situació per trobar una ubicació més adequada” per als contenidors. Segons expliquen, el canvi d’ubicació es va fer arran de les molèsties que generava la ubicació anterior a un habitatge proper. Per aquest motiu, els contenidors es van reubicar.

“Estem treballant per trobar una solució que minimitzi els inconvenients i garanteixi la convivència entre l’espai públic i els diferents usos de l’entorn”, afirma el consistori, que es compromet a valorar tant l’impacte en el comerç afectat com les possibles molèsties als veïns si es torna a canviar la ubicació dels contenidors.

Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín. L’oficina està situada al Casal Pere Quart (Rambla,69) i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.