Correus torna a viure aquest estiu una situació de "col·lapse" a Sabadell. Les unitats de repartiment de Sabadell acumulen uns 1.500 paquets sense entregar, mentre que els usuaris reben trucades perquè acudeixin ells mateixos a les oficines a recollir-los, segons ha denunciat el sindicat CGT de Correus i han confirmat treballadors i usuaris al Diari. El motiu, segons els treballadors, és “la manca estructural de plantilla i la política de retallades en contractació” de l’empresa pública, que ha portat al límit el servei postal. "És de preveure, com passa cada any. Si no es cobreixen baixes i vacances, no arribem a tot", exposa un treballador de la Unitat de Repartiment 4 (UR4) de Sabadell –que dona servei principalment als barris del nord com Ca n’Oriac, la Concòrdia, Castellarnau, entre d’altres– .

Fonts sindicals alerten que durant la primera setmana de juliol es van acumular fins a 1.500 paquets. “La situació es repeteix en la segona setmana i no hi ha previsió de millora durant tot l’estiu”, afirmen. L’any passat ja es van registrar col·lapses similars, amb centenars d'usuaris afectats pel retard d'entrega de notificacions. Enguany, però, s’ha prioritzat el lliurament de carteria per davant dels paquets comercials. La previsió és que la situació empitjori, alerten treballadors de Correus, especialment amb les campanyes promocionals d’estiu de plataformes com Amazon, que "disparen el volum de paqueteria".

Un treballador de Correus, que prefereix mantenir l’anonimat, ho descriu així: “Hi ha barris sencers sense carter assignat, i els que quedem hem d’assumir dues o tres zones". La plantilla disponible durant aquests mesos se situa entre el 40% i el 60% de l’habitual, segons dades sindicals, una situació que atribueixen tant a les vacances com a la falta de cobertura de baixes. “No es cobreixen les absències ni es fan reforços en una època crítica”, denuncien des de CGT Correus Vallès.

A mans del Síndic

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, Josep Escartín, va decidir intervenir davant la situació del servei de Correus després de rebre un bon nombre de queixes veïnals. A principis de gener de 2025, Escartín va traslladar el cas al Defensor del Poble. Les queixes provenien de diversos barris de la ciutat i feien referència a retards constants en l’entrega de cartes i notificacions. Segons explicava aleshores el síndic, els problemes s’accentuaven durant els períodes de vacances.

Malgrat això, la resposta del Defensor del Poble no va donar continuïtat a la investigació. Tal com ha explicat Escartín, la institució estatal va donar per tancat el cas després de rebre l’informe de Correus. Segons la seva valoració, no s’hi detectava cap vulneració de drets.

També des de la política es va abordar el problema: a l’octubre de 2024, Catalunya en Comú va registrar preguntes al Congrés sobre les deficiències del servei postal a Sabadell.