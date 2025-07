Cuca Santos (PP): “Els veïns només s’han defensat perquè l’Ajuntament no ho ha fet”

El Partit Popular ha carregat durament contra els governs municipals de Sabadell i Barberà del Vallès, així com contra el govern de la Generalitat, per la seva gestió de les ocupacions conflictives als barris del sud. Els populars anuncien que presentaran mocions als plens municipals de Sabadell i Barberà per exigir que els ajuntaments actuïn directament quan els grans tenidors no responen davant ocupacions que generen incivisme o delinqüència.

Cuca Santos, portaveu del PP a Sabadell, s’ha posicionat al costat dels veïns i ha assenyalat els delinqüents que han deteriorat la convivència al barri. Ha carregat tambe contra el govern de Marta Farrés, que considera que “podria haver fet molt més” i responsibilitza l’Ajuntament dels fets ocorreguts. “L’Ajuntament té les eines perquè això no passi”. Aposta per un model de policía de barri i “mà dura” contra el delinqüents.

La portaveu popular ha advertit que “era de preveure” i remarca que “fa temps que ho alerta”. “Els veïns s’han defensat, perquè l’Ajuntament no els ha defensat”, ha afirmat Santos, portaveu del PP a Sabadell. Considera que les protestes veïnals són fruit de la inacció institucional, i acusa el govern local de “fer campana de les seves obligacions”. Santos ha avançat que el seu grup presentarà una moció basada en la Llei 1/2023, que permet als ajuntaments instar desnonaments quan hi ha risc per la convivència: “Només demanem que es compleixi la llei”.

Aquesta moció també es portarà al ple de Barberà del Vallès, segons ha confirmat Raúl Collbatallé, president del PP al municipi. “Els veïns dels barris humils com La Romànica estan farts de delinqüents reincidents que destrossen la convivència”, ha dit.

Des del Parlament, el portaveu del PP, Juan Fernández, ha estat especialment contundent. Ha acusat el president Salvador Illa i els alcaldes socialistes de “fer campana de les seves obligacions” i tenir una actitud “bonista i permissiva amb els que han vingut a delinquir”. “Catalunya s’està convertint en un polvorí d’inseguretat”, ha dit Fernández. Ha demanat “endurir les lleis” i aplicar-les amb contundència per protegir les famílies que “volen criar els seus fills amb dignitat i seguretat”. El diputat ha posat d’exemple Badalona, on el govern de Xavier García Albiol ha creat una regidoria específica contra l’ocupació i, segons ha dit, ha aconseguit reduir un 44% els casos.