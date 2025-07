Eloi Cortés: "No deixarem que hi hagi grups o partits polítics que usin els aldarulls per atiar l'odi"

El primer tinent d'alcaldessa i portaveu del Govern de Sabadell, Eloi Cortés, ha comparegut aquest matí en una roda de premsa prèvia a la Junta de Govern. Ha volgut posar els punts sobre les is en relació amb els conflictes que hi va haver divendres passat a la Creu de Barberà i s'ha mostrat contundent amb les accions que es van viure: "Volem refermar tant el suport a l'alcaldessa, Marta Farrés, per les amenaces i insults rebuts, com el seu discurs de mà dura en contra de les ocupacions conflictives". A més, ha fet èmfasi en la poca permissivitat que tindrà el govern amb els grups "ultres" i "agitadors" que vagin als barris a trencar la cohesió social i que hi hagi partits polítics que ho facin servir per "atiar l'odi en contra de veïns de la nostra ciutat i fomentar discursos que acaben com hem vist".

Ha estat clar: "Ens trobaran de cara treballant per la seguretat, la convivència i la cohesió social de la ciutat". A més ha assegurat que, de part del Govern, veuran respostes reals i solucions necessàries, i no "un discurs que només inflami la situació". Davant d'aquests grups tindran una resposta clara: seran contundents tant amb els grups conflictius com amb els que fan justícia pel seu compte. "Posarem una barrera democràtica contra qui aprofiti la situació per instigar l'odi, com va passar divendres passat", ha comentat.

El vincle amb les associacions de veïns, clau

"Volem aproximar les associacions de veïns amb la policia de proximitat i els regidors dels districtes per tenir capacitat de reacció ràpida en casos com aquests", ha explicat Cortés. Ha valorat la necessitat de fer una tasca de "pedagogia" per garantir la seguretat i la convivència als barris de la ciutat: "Continuarem i redoblarem els esforços per garantir la cohesió social". Finalment, ha lligat aquesta darrera esmena amb una millora generalitzada dels serveis de la ciutat i de l'acció que volen fer com a govern: "No volem fer una millora policia, només, sinó també d'espai públic, com garantir la neteja, l'enllumenat o les polítiques socials que ajudin a mantenir aquesta cohesió que volem assolir".