Després d’una setmana marcada per tensions, baralles i aldarulls al sud de Sabadell, entitats veïnals i residents de la Creu de Barberà i Les Termes fan una crida a la convivència i carreguen contra la violència que ha ocupat titulars dels mitjans de comunicació en els darrers dies. Les botigues obren com és costum, el barri recupera la normalitat que el caracteritza. Però a comerços i bars i restaurants el tema del dia està servit. "Tothom parla del mateix, hi ha tensió i preocupació", exposen diferents comerciants de la carretera de Barcelona.

“Ens preocupa profundament l’escalada de la violència”, assegura Ana López, presidenta de l’associació de veïns de la Creu de Barberà. Rebutja tant els fets delictius vinculats a l’ocupació com les reaccions extremistes: “No es pot tolerar la conflictivitat, però tampoc els atacs indiscriminats ”. Segons López, molts dels que van protagonitzar els aldarulls “no són del barri”. I adverteix: “La indignació és comprensible, però la violència no ens portarà enlloc”. En un comunicat emès per l'entitat, demanen replantejar lleis vinculades a l'ocupació conflictiva.

El que va començar com una concentració pacífica a les Termes –tal i com expliquen veïns participants en aquesta movilització– contra els individus conflictius que havien ocupat un local, va acabar desfermant una escalada de la violència al barri veí, a la Creu de Barberà, on van poduir-se els primers aldarulls. "A les Termes, els veïns ens vam unir per pressionar contra individus conflictius. A la Creu de Barberà va passar el mateix, però s'hi van sumar persones radicals que van generar el caos", expressa Conxita Membrives, presidenta de l'associació de veïns de les Termes. El multitudinari enfrontament va deixar un ferit per arma blanca, que va ser traslladat en estat greu a l'hospital Taulí i la detenció de l'autor de l'apunyalament, que és menor d'edat i ha estat condemnat a sis mesos d'internament en règim tancat,

Membrives assegura que, a Termes, la mobilització veïnal es va saldar sense aldarulls ni ferits. Tot i això, adverteix: “No podem abaixar la guàrdia”. Celebra que ara hi hagi més presència policial al barri i confia que es mantingui: “Tenim contacte directe amb la Policia Municipal i els Mossos, i això ens dona certa tranquil·litat”.

Diversos veïns —que prefereixen no identificar-se— expressen preocupació per la inseguretat creixent: “No volem viure amb por, però tampoc volem convertir el barri en un camp de batalla”, diu una veïna del carrer Feijoo, on els Mossos també van desallotjar fa unes setmanes un local altament conflictiu. En Karim, un jove de 28 anys que viu i treballa a la Creu de Barberà assenyala que "cal posar el focus en la unió entre veïns" i demana "contundència contra la delinqüència" per a evitar que escali el conflicte.