Sis mesos d'internament en règim tancat per al menor detingut pels aldarulls al sud de Sabadell

El jutjat de Menors número 4 de Barcelona en funcions de guàrdia ha acordat internament en règim tancat per sis mesos amb possibilitat de pròrroga de tres mesos més per al menor detingut aquest dijous en el marc dels aldarulls que hi va haver a la nit a Sabadell. El jove està acusat d'homicidi en grau de temptativa, després que ferís amb una arma blanca una persona durant els aldarulls. La víctima va resultar ferida greu. Els incidents van tenir lloc al voltant d'un local ocupat a la carretera de Barcelona, al barri de les Termes de Sabadell. Ni ferit ni agressor formarien part de les persones que ocupen el local.

Segons fonts policials, un grup nombrós de persones es va concentrar davant d'aquest local contra l'ocupació i els Mossos van muntar una línia policial per evitar els enfrontaments. Es van fer llançaments contra la línia policial i una persona i un agent van resultar ferits lleus i traslladats a un centre hospitalari.

La nit de dimecres a dijous ja es van produir altercats, quan un centenar de veïns es van concentrar davant del local, després de setmanes d'incidents protagonitzats pels seus ocupants.

La nit d'aquest dijous, es va requerir la presència de la brigada mòbil i de l'ARRO, que van donar suport al dispositiu policial i van haver d'acabar dispersant els manifestants més bel·ligerants.

Fa dies que des de la comissaria de Sabadell es treballa en aquesta ocupació i s'està en contacte permanent amb les associacions de veïns.

Els incidents es van donar per acabats cap a tres quarts d'onze de la nit.