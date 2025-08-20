Fundació Fluidra, Fundació Eveho i la Cambra de Comerç tanquen amb èxit la 1a edició d’Emergim

La primera edició del projecte Emergim ha finalitzat amb un balanç molt positiu: un terç dels joves que van completar la formació ja han accedit a una oportunitat laboral i les contractacions continuen creixent gràcies a l’interès mostrar per més empreses del sector.
Impulsada per la Fundació Fluidra, la Fundació Eveho i la Cambra de Começ de Sabadell, aquesta iniciativa pionera es posiciona com una eina clau per facilitar la inserció sociolaboral de joves en situació d’atur o vulnerabilitat, mitjançant un itinerari vinculat a un sector amb alta demanda de perfils tècnics qualificats com és el de la instal·lació i manteniment de piscines.
Emmarcat dins del programa Talent Jove - Cofinançat per FSE, Emergim ha ofert una formació especialitzada a joves d’entre 16 i 29 anys amb especials dificultats d’accés a l’ocupació. Dels 18 participants inicials, 15 van completar amb èxit l’itinerari i 5 ja han estat contractats, mentre altres insercions es troben en fase avançada de tancament.
L’experiència formativa, clau de l’impacte
Durant el procés formatiu, els alumnes han rebut formació teòrica adaptada als estàndards del sector i han realitzat pràctiques amb equipament professional, en un entorn real de treball, a més de comptar amb un acompanyament personalitzat. Aquesta combinació ha estat clau per a l’èxit del programa, així com la col·laboració amb empreses compromeses amb la formació i la inserció.
Tal com ha explicat David Planes, un dels formadors d’Emergim, “el curs ha sigut una experiència molt enriquidora, tant per a l’alumnat com per als qui hem estat al capdavant de la formació. Veure com els joves guanyaven confiança i s’enfrontaven amb actitud als reptes ha estat molt valuós. Treballar amb maquinària real i en contextos similars als d’una empresa ha permès entendre de forma practica el que s’espera d’ells. Arriben més preaprats i, sobretot, amb més seguretat en si mateixos”.
L’execució del projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració actuva de les tres entitats implicades. La Fundació Eveho ha coordinat la selecció i l’acompanyament dels joves. La Cambra de Comerç ha canalitzat els recursos formatius i facilitat el vincle amb el teixit empresarial local. Per la seva banda, la Fundació Fluidra ha aportat la seva experiència tècnica, definint els continguts de l’itinerari i incorporant maquinària i equipament professional a la formació pràctica.