Tres ferits, un d'ells mosso, i un detingut en els greus aldarulls al sud Sabadell

Poques hores després de l'esclat de tensió al sud de Sabadell durant la nit de dijous a divendres, la zona mira de recuperar el pols. Tres persones van resultar ferides, una d'elles greu per un apunyalament, i un jove menor va ser detingut com a presumpte autor de l'atac amb un ganivet. És el balanç dels Mossos d'Esquadra d'una nit fosca a la Creu de Barberà. Des de la policia catalana neguen que hi hagi cap persona morta, tal com havien assenyalat alguns veïns presents en l'escena.

Segons precisen fonts del cos hores després dels fets, un nombrós grup de persones es va aplegar a l'exterior de l'establiment de la carretera de Barcelona, 669, a les portes d'un local ocupat. L'objectiu era desallotjar els individus que estaven a l'interior, que havien provocat repetits conflictes veïnals a la zona.

El multitudinari enfrontament va deixar un ferit per arma blanca, que va ser traslladat en estat greu a l'hospital Taulí. La policia catalana va detenir ràpidament el suposat autor de l'apunyalament, que és menor d'edat. La crispació va anar creixent i es van viure moments de màxima tensió, amb corredisses, baralles i llançament d'objectes.

La situació va enfrontar veïns -farts de l'incivisme a l'indret-, ocupes i policies, que van desplegar-se amb una trentena de dotacions entre Mossos i Policia Municipal. Els agents van rebre l'impacte de diferents objectes durant l'actuació i un dels mossos va resultar ferit. També un ciutadà que es trobava a la zona, presumptament, per l'impacte d'un objecte. No es tem per les seves vides.

Agents de BRIMO i ARRO van dispersar els presents en els incidents ja de matinada, a altes hores i deixant una estampa de destrucció al carrer. Els Mossos asseguren que des de la comissaria de Sabadell fa temps i s'ha intensificat el patrullatge a la zona. A més, estan en contacte amb les entitats veïnals per apaivagar un clima d'inseguretat evident.

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, compareix aquest matí a la plaça de Castelao per pronunciar-se sobre els fets ocorreguts en les darreres hores i que han sacsejat la ciutat.