La Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest dimecres al matí una ocupació conflictiva en un local del carrer de Feijoo, al barri de la Creu de Barberà. Concretament, al número 40. Segons apunten des del cos de seguretat, la situació havia generat reiterats problemes de convivència al barri des de feia temps.

Al local, que era un supermercat abans de ser ocupat il·legalment, hi van entrar diverses persones i, arran dels aldarulls que causaven, els han pogut fer fora. "Sovint hi havia baralles amb armes blanques i de foc. Era una bogeria!", assegura una veïna de la zona. Successos que havien provocat temor entre els residents de l'indret. Ara, les mateixes veus apunten que el propietari ja ha pogut recuperar el seu local.

Les ocupacions conflictives són una de les grans preocupacions del Govern municipal a Sabadell. De fet, l'alcaldessa Marta Farrés ha reiterat en diferents trobades amb altres autoritats la voluntat de millorar les eines a disposició dels consistoris per castigar aquestes situacions.

Les últimes dades de començaments del 2025 mostren que Sabadell ha reduït per segon any consecutiu el nombre d'habitatges ocupats a la ciutat, tal com defensa el Govern local, arran de la seva política de "tolerància zero". El darrer balanç municipal apunta que el 2024 va tancar amb 1.427 immobles ocupats, 15 menys que en l'any anterior i una cinquantena menys que el 2022.

A més, l'Ajuntament destaca que entre la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra van aturar 172 ocupacions durant l'any passat, gairebé una actuació cada dos dies. Un dels punts calents és a Ca n'Oriac, on recentment han transcendit diferents actuacions que han permès fer fora ocupes conflictius. L'última intervenció ha tingut lloc ara a la Creu de Barberà.