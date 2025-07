Els regidors de Junts per Sabadell, Lluís Matas i Katia Botta, eleven la crisi interna del partit a la direcció nacional del partit i, en concret, a Jordi Turull. Consideren que la "baixa participació" i les "irregularitats" invaliden el resultat de la consulta sobre continuar al Govern. "36 persones no poden decidir el futur de Sabadell", ha afirmat en una roda de premsa aquest dimarts.

Matas i Botta han comparegut amb el rostre desencaixat i a punt de plorar. El líder de Junts ha demanat superar les "diferències personals" i refer ponts entre l'executiva i el grup municipal, i ha fet una crida clara: "Que aturin aquest desgavell. Hi som a temps, podem conviure". El regidor ha alertat de les conseqüències de la guerra interna a llarg termini: "Estem deixant de ser un partit seriós. La gent d'ordre està quedant orfe. Esperem que el numeret els cridi l'atenció".

Matas i Botta s'han abraçat després de la compareixença

D.S.

Els regidors demanen deixar-ho tot com està: mantenir el pacte de govern entre el PSC i Junts i continuar en els seus càrrecs de tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica i de regidora de Turisme i Projecció de Ciutat.

Matas ha destacat alguns projectes inaugurats aquest mandat, com el parc de les Aigües i el parc del Nord, i d'altres en desenvolupament, entre els quals hi ha l'aparcament del Centre i el Sabadell Centre de Cultura. "Tenim el cor tocat, però la convicció intacta. Seguim defensant una altra manera de fer política i entendre's amb qui és diferent de tu", ha explicitat. "Ho estem fent bé".

Els electes de Junts no han revelat si acataran una hipotètica ordre de sortir del Govern per part de l'executiva a l'octubre. Matas, que ve del món empresarial, ha afirmat: "L'aventura d'emprendre és la incertesa absoluta. Quan emprens, no saps mai com acabarà el dia". El tinent d'alcaldessa sí que ha explicitat el suport de l'alcaldessa, Marta Farrés: "Ens ha donat l'escalf i la força per continuar. Si no fos així, ja no hi seríem".

Guerra interna "des del primer minut"

Matas ha reiterat que hi ha hagut "irregularitats" en la votació i ha afegit que la direcció va convocar l'assemblea el divendres, impedint que tots els afiliats poguessin participar. "Molts treballen, hi ha gent fora de viatge...", ha indicat sobre el procés intern.

El líder juntaire ha assegurat que la guerra interna entre l'executiva i el grup municipal no és d'ara i que va començar quan Francesc Baró va assumir la presidència del partit l'any 2024. "Des del primer minut se'ns va invisibilitzar als canals oficials del partit. Es va censurar l'acció dels regidors del Govern", ha lamentat.