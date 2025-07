Els regidors de Junts es planten i no es presenten a l'assemblea. Avisen que el procés "no és imparcial" i demanen una votació amb garanties

Els regidors de Junts, Lluís Matas i Katia Botta, denuncien presumptes irregularitats en la consulta a la militància sobre la continuïtat al Govern de Sabadell. El sector pròxim a Matas no ha participat de l'assemblea després d'haver detectat fets que "invaliden els bon fer i la imparcialitat del procés".

En declaracions al Diari, Matas apunta que l'executiva tenia un correu electrònic preparat per demanar una reunió al primer secretari del PSC de Sabadell, Pol Gibert, abans de la votació. En el missatge, el president del partit, Francesc Baró, li demanava veure's després del "resultat de les votacions emeses".

El líder de Junts també apunta que l'informe entregat a la militància en el marc de la consulta està "ple de mentides i falsetats" sobre els regidors.

La militància estava convocada a decidir si s'ha de renegociar o trencar el pacte amb el PSC. Els afiliats han de respondre a la següent pregunta: “Esteu d'acord que Junts per Sabadell surti del govern municipal si, abans del 30 d'octubre de 2025, el PSC no impulsa un canvi real de rumb en les polítiques municipals per garantir un projecte de ciutat més just, catalanista i al servei dels sabadellencs i sabadellenques?”.

L'executiva de Baró aposta per trencar amb el PSC i passar a l'oposició. En canvi, l'ala del portaveu de Junts, Lluís Matas, vol continuar fins al 2027 per "culminar l'obra de Govern". El partit preveu publicar els resultats de la consulta aquest dimarts. Una votació en què no hauran participat, com a mínim, una vintena de militants.

Matas, reunit amb militants pròxims aquest dilluns

Cedida

Matas ho portarà a la direcció del partit

Els regidors demanaran una reunió amb els responsables nacionals del partit. "Actes així no es poden dur a terme en partits com Junts. Fins que no s'asseguri un procés amb totes les garanties procedents, els regidors no assistiran a l'assemblea extraordinària", ha deixat clar.