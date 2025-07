Dotze històries d'èxit sortides d'escoles i instituts de Sabadell

El curs 2024-2025 ja és història, i a Sabadell no ha passat pas de puntetes. Lluny de ser una travessia rutinària entre aules i exàmens, aquest any ha estat un festival de talent, creativitat i superació. Els centres educatius de la ciutat han estat protagonistes d’un reguitzell de fites: premis d’àmbit nacional, treballs brillants, iniciatives que fan xarxa i alumnes que han fet del compromís una carta de presentació. Ara que les motxilles ja són a l’armari i les vacances –merescudes– s’imposen, és moment de mirar enrere i aplaudir el que s’ha aconseguit. Aquí van 12 històries d’esforç i excel·lència.

Guanyadors al 24 h de motor de Montmeló

Els estudiants del Castellarnau, preparant-se per a les 24 hores de motor

L’Institut Castellarnau de Sabadell va assolir aquest cap de setmana una fita excepcional a les 24 hores Moto Barcelona Catalunya: l’equip format per més d’una cinquantena de joves va obtenir la primera posició de la seva categoria i la quarta plaça a la classificació general. Estudiants de formació professional de mècànica, atenció sanitària i logística feia mesos que es preparaven fora d’horari lectiu per aquesta cita. Els estudiants van poder posar en pràctica tot allò après a l’aula, en un entorn real i professional. Enguany se celebrava la 30a edició, al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. En total, es va comptar amb la participació de més de 50 equips, amb marques de referència com Kawasaki.

A Massachusetts per representar Cataunya en una final internacional... de LEGO

Les Manao Ikaika, del Col·legi La Vall

L’equip Manao Ikaika, format per cinc alumnes de 4t d’ESO de l’escola La Vall, van participar el mes de juny a la final internacional de la FIRST LEGO League celebrada a Massachusetts, EUA, després d’haver guanyat el Premi als Valors FLL a la fase estatal disputada a Ferrol. Les joves, totes apassionades per la robòtica, han representat Catalunya en una competició amb equips d’arreu del món. Manao Ikaika és un exemple del talent femení emergent en l’àmbit de la robòtica, més masculinitzat.

Una FP amb punt final a l’Antàrtida

Miquel Marfà

L’ara ja exalumne de Mecatrònica de l’Escola Industrial Miquel Marfà va tornar fa poc d’una estada de tres mesos a la base científica Joan Carles I, a l’illa Livingston, a l’Antàrtida. Va ser escollit en el marc d’un projecte del Consell Superior d’Investigacions Científiques per incorporar-se a l’equip i fer tasques de manteniment.

Màxim reconeixement a un projecte de ràdio transversal

Membres de la Cifuràdio recollint un premi

La ràdio escolar de l’Escola Cifuentes de Sabadell, la Cifuràdio, ha estat guardonada aquest curs amb el primer premi en la categoria de cicle mitjà i superior dels 22ens Premis eduCAC, organitzats pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya. El reconeixement valora les millors pràctiques en educació mediàtica a les escoles catalanes. El projecte premiat destaca per la seva capacitat d’implicar tota la comunitat educativa i per l’impuls del català en un entorn sociolingüístic complex. Està format per dos programes: un d’actualitat i entreteniment a càrrec dels alumnes de sisè, i un de literatura infantil conduït pels de cinquè. També hi participen esporàdicament altres cursos, mestres, personal no docent i famílies.

Arrassen a Vila-real en uns premis estatals

L`equip de l`escola La Salut al Vilaciència

Vuit alumnes de la Salut van brillar l’abril passat a la fira Vilaciència, celebrada a Vila-real. Tots quatre treballs que s’hi van presentar —d’alumnes de 3r d’ESO i 2n de Batxillerat— van ser reconeguts amb premis del jurat i patrocinadors. Una de les estudiants, Carla Baselga, amb el seu treball sobre la síndrome d’Angelman va assolir el segon premi general de la fira.

Una proposta per repensar el laboratori de l’institut

Hana Soriano, Fiola Berenguer i Jana Planas

El Premi Ciutat de Sabadell que s’atorga en el marc del Certamen Montserrat Miró i reconeix el millor treball de recerca en clau local, se’l va endur el projecte ‘Remodelant el futur: un laboratori domòtic, sostenible i eficient’, elaborat per Hana Soriano, Fiola Berenguer i Jana Planas, tres alumnes de l’institut Pau Vila. Aquest treball, proposava la transformació del laboratori de física i química del mateix institut en un model arquitectònic sostenible i intel·ligent. El projecte va abordar aspectes tècnics com els sistemes de climatització i electricitat, l’eficiència energètica i l’aplicació de tecnologia domòtica, tot plegat acompanyat d’un estudi econòmic de costos i beneficis i d’una maqueta funcional del nou espai.

La jove escriptora amb autisme que ja publica

Noelia Mo. Sa.

Noelia Mo.Sa, estudiant de l’Escola Xaloc de Sabadell, va publicar fa pocs mesos, amb només 16 anys, el seu primer llibre il·lustrat, ‘Cuentos para pensar’. L’obra, que parteix de la seva experiència personal després d’un ingrés a la Unitat de Crisis d’Adolescents del Taulí, utilitza metàfores i il·lustracions per representar emocions com la por i l’ansietat. El projecte sorgeix com una forma d’expressió i reflexió i posa en valor la creativitat com a eina de salut emocional i visibilització de realitats sovint silenciades. La jove escriptora ha presentat el llibre en diverses biblioteques i espais.

Un treball de recerca que no passa desapercebutç

Alberto Caballero

El treball de recerca sobre conducció autònoma d’Albert Caballero, que va estudiar a l’IES Vallès i a La Salut, va rebre quatre distincions. Destaca el Premi Recerca Jove que concedeix la Generalitat. Va ser premiat també en els Premis Don Bosco, a Saragossa; en el Certamen de Jóvenes Investigadores del Ministeri d’Universitats i a l’ExpoRecerca de Barcleona.

Premiades per la recerca sobre la síndrome de Sudeck

Aitana Alcaraz i Sol Puchades

Aitana Alcaraz i Sol Puchades, alumnes del Pau Vila, van guanyar el Primer Premi en Biociències dels prestigiosos Premis Argó UAB pel seu treball de recerca sobre la síndrome de Sudeck, una malaltia neurodegenerativa rara que pateix l’Aitana. Impulsat per visibilitzar la condició, va ser reconegut per la qualitat científica.

El daltonisme no el frena de guanyar un guardó Laus de disseny

Jan Salvans

Jan Salvans, exalumne de l’Institut Agustí Serra i de l’Escola Illa de Sabadell, va ser guardonat fa poques setmanes amb un Premi ADG Laus pel seu projecte Daltònics Anònims, reconegut per la seva aportació social a través del disseny. L’obra, que reflexiona sobre el daltonisme en primera persona, i ja havia estat premiada com a millor Projecte Final 23-24 de l’Escola Illa, presentada al Festival Brut! 2024 i seleccionada als Student Awards de l’Art Directors Club of Europe. Els Premis Laus reconeixen l’excel·lència en disseny gràfic i comunicació visual a escala estatal.

Entre els millors expedients de batxillerat de Catalunya

Els estudiants reconeguts pels millors expedients de batxillerat

L’exalumna de l’Institut Vallès Daniela Parra va ser una de les 46 estudiants de Catalunya guardonades amb un Premi Extraordinari de Batxillerat, un reconeixement a l’excel·lència dels alumnes amb millors qualificacions del curs passat. Per obtenir-lo, va superar unes proves comunes que incloïen un comentari crític, una exposició en llengua estrangera i qüestions sobre la matèria de modalitat escollida. Ara, la Daniela cursa humanitats a la UAB. La consellera d’Educació va fer-li entrega del reconeixement.

Un premi rere l’altre en emprenedoria

L`institut Vallès

L’Institut Sabadell va destacar aquest curs en l’àmbit de la Formació Professional, amb dues medalles d’or als Premis ImpulsFP del Vallès Occidental. Els alumnes Isaac González i Jordi Caballeria, del cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, van guanyar el primer premi al Millor Projecte Emprenedor per l’app ‘Timeout’. Una eina que se centra en la gestió de la informació dels clubs esportius a través d’un emmagatzematge de dades al núvol. Alhora, l’exalumne Daniel Garcia va rebre el primer premi com a Alumni Emprenedor per la seva empresa relAI. A través d’una combinació de càmeres i IA detecta els estats d’ànim de les persones i permet a les empreses millorar l’experiència dels clients.