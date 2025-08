Iker Pajares: "He recuperat les bones sensacions després d'una temporada molt dura"

Iker Pajares torna a somriure. El jugador d'esquaix del Tennis Sabadell es va proclamar campió intractable de l'Open de València amb un nivell de joc molt alt. "El torneig era d'una dotació econòmica inferior del que acostumo a jugar i, per tant, només em valia guanyar per sumar punts en el rànquing. Jugar a prop de casa, amb amics i família va ser un plus important també per la motivació que suposa. Estic molt content de començar la temporada amb un títol", afirma.

El sabadellenc, que era el primer cap de sèrie del quadre, es va imposar a Remi Young, James Peach, Matthew Lai, a les semifinals va guanyar a Iván Pérez i a la final es va desfer del jove pakistanès, Hamza Khan. Pajares no va cedir cap joc en tot el torneig, demostrant una superioritat aclaparadora respecte als seus rivals. "Les sensacions van ser molt bones. Crec que és molt important guanyar partits i campionats perquè mentalment ajuda molt. Pel tipus de competicions que acostumo a disputar, no jugo més de dos o tres partits, normalment. Per això, guanyar un títol sempre és especial i dona confiança. Ja era una mica el motiu de participar a València, tot i que això també em donés aquesta pressió extra d'haver de guanyar sí o sí", admet.

Un inici de temporada immillorable que també serveix per deixar enrere el calvari dels últims mesos. "La temporada passada vaig acabar amb moltes molèsties. Arrossegava un problema a l'esquena que em va derivar en una facitis plantar als dos peus. Va ser el pitjor any de la meva carrera. Mentalment, vaig acabar fet pols i, ara, començar així és un gran pas", assegura. El sabadellenc ja es prepara per al Campionat d'Europa, que es disputa a partir del 20 d'agost a França. En l'anterior edició, Pajares es va penjar el bronze a Conca. "A veure si puc pujar una altra vegada al podi, seria una gran fita", afirma. Després, ja entrarà amb força en els tornejos del calendari amb El Caire, Qatar o el US Open com a reptes en l'horitzó per als pròxims mesos.