El KEIO i l'Astralpool CN Sabadell ja coneixen el calendari de la Divisió d'Honor 25-26

La màxima categoria del waterpolo estatal escalfa motors. Un cop finalitzat el Mundial de Singapur, en menys de dos mesos tornen les competicions nacionals de clubs. La RFEN ha publicat els calendaris provisionals per a la Divisió d'Honor masculina i femenina, que arrencaran l'11 d'octubre. Per al KEIO CN Sabadell, el primer rival serà l'Echeyde, a Can Llong. L'Astralpool s'estrenarà a la Josep Vallès del CE Mediterrani. El primer partit a casa per a les de David Palma, a la segona jornada, serà davant de l'Horta, nouvingut a la categoria.
Entre les dates clau per als de Quim Colet, destaquen els dos derbis davant del Terrassa, que seran a la jornada 4 (01/11) a Can Llong i a la 14 (14/02) a la ciutat egarenca. Els duels contra el CN Barcelona seran les jornades posteriors: a la 5 (08/11), a la Nova Escullera, i a la 15 (21/02) a casa. El dos plats forts tornaran a ser els enfrontaments amb l'Atlètic Barceloneta. Els mariners rebran el Club a la Sant Sebastià en la jornada 8 (29/11) i, quan quedin quatre partits per acabar la competició, a la 18 (21/03). La lliga regular acabarà el primer cap de setmana de maig.
Pel que fa a la competició femenina, les dates clau són les següents: els enfrontaments amb l'Assolim Mataró seran en la jornada 5 (05/11) a casa i en la 16 (18/03) a la Joan Serra. El principal candidat al títol serà el Sant Andreu que s'enfrontarà a l'Astralpool en les jornades posteriors, la 6 (15/11) a la Pere Serrat i la 17 (28/03) a Can Llong. Els dos derbis seran en la jornada 8 (26/11) a la piscina del CN Terrassa i en la 20 (06/05), a casa, dos partits abans d'acabar la lliga regular, el 23 de maig.
La Federació també va publicar fa alguns dies els canvis en la normativa de la competició, incrementant el nombre de jugadors convocats fins als 14 per partit. També van confirmar que els equips podran tenir cinc waterpolistes inscrits amb fitxa d'estranger. No obstant això, un màxim de quatre podran estar en una convocatòria de forma simultània. Aquesta mesura afecta l'Astralpool, que té en plantilla ara mateix a cinc jugadores foranes. Com a mínim una d'elles s'haurà de quedar fora en cada partit de competició estatal.