Il·lusió i exigència en l'any de retorn del juvenil del CE Sabadell a la Divisió d'Honor

El juvenil del Centre d'Esports va començar a preparar la temporada de retorn a la Divisió d'Honor fa tot just una setmana. Un any que es preveu intens i de màxima exigència. L'encarregat de capitanejar el vaixell arlequinat serà Juanjo Roldán, qui va aconseguir l'ascens després de substituir Albert Milà a vuit jornades per finalitzar la competició i va signar un balanç de sis victòries i dues derrotes en aquest tram. "És una il·lusió per mi poder entrenar a la màxima categoria. Fa 17 anys que estic en el món de les banquetes, sense parar, i és un premi a tot l'esforç", afirma el tècnic.
De moment, els primers dies de feina han estat positius, tot i que la càrrega física i les proves a jugadors externs i del mateix club han estat, com acostuma a ser habitual, constants. "És molt d'hora encara per treure cap conclusió. Són molts entrenaments en pocs dies, amb molts jugadors que hem de valorar. Ja tenim la plantilla pràcticament definida. També hi ha gent de la casa que encara són juvenils de primer o segon any, que tindran la seva oportunitat. Estic content amb l'equip. Serà molt competitiu, sobre el paper, ara ho hem de demostrar amb treball i ganes per poder gaudir de la categoria", apunta Roldán. Aproximadament, la meitat de la plantilla està formada per jugadors que continuen i l'altra meitat són futbolistes que venen, en la gran majoria, de jugar a Nacional.
Aquest cap de setmana, els arlequinats participaran en el prestigiós Torneig Sant Roc Vila d’Arenys, on competiran en el grup B, juntament amb Espanyol i Cornellà, dos dels rivals que es trobaran en lliga. "Potser ens arriba una mica d'hora perquè és un torneig de màxim nivell, tots els equips són de Divisió d'Honor, i cada partit serà molt competitiu. Això també ens ha de servir per fer les proves que necessitem. Intentarem competir i veure els jugadors en aquest context".
La lliga començarà el cap de setmana del 14 de setembre, amb la visita del Centre d'Esports a un dels grans equips de la categoria: el Mallorca, i a domicili. "Al principi vaig pensar, ostres que malament. Però, realment, haurem de jugar contra tots i la categoria està plena d'equips de molt nom i potencial. Ha tocat així i competirem al màxim per poder sumar", analitza. Malgrat que els arlequinats acaben d'ascendir, el club té una bona trajectòria en la categoria i l'objectiu serà aconseguir la permanència com més aviat millor. "Tenim aquesta dicotomia. Vam ascendir en l'última jornada, amb el que implica també això en la planificació. L'objectiu és mantenir-nos, perquè la Divisió d'Honor és la categoria que mereix el club. Si podem estar més amunt, fantàstic, però la permanència ha de ser el mínim exigible". Il·lusió i ganes en el retorn a la màxima categoria del futbol base estatal.