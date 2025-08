Dos atletes de la JAS, a l'Europeu sub-20 de Finlàndia

La Joventut Atlètica tindrà representació per partida doble en el campionat continental sub-20 que arrenca aquest dijous a Tampere, Finlàndia. Fins a la data, únicament catorze atletes en tota la història de l'entitat han participat en una competició d'aquestes característiques. La llista, ara, augmentarà fins als setze.

Pau Caparrós competirà en triple salt, modalitat en què ha estat campió d'Espanya i de Catalunya en l'últim mes. De fet, a l'estatal va aconseguir la seva millor marca, el 15.35 que, a més, li va servir de mínima per ser al campionat continental. Caparrós començarà a competir el dissabte, amb la preliminar a partir de les 11:40 h. La final serà el diumenge a partir de les 15:45 h. El sabadellenc, malgrat que estava inscrit, no va participar en l'estatal absolut d'aquest cap de setmana per preparar-se bé per la cita europea.

També estarà a Tampere l'home més ràpid de Sabadell, Max Peula, que competirà en el 4x100. Peula va ser segon de Catalunya i cinquè d'Espanya, fa algunes setmanes. La seva posició li va valer per ser escollit en l'equip espanyol, malgrat que va aconseguir superar la marca mínima per competir en una prova individual, la limitació de corredors per país l'ha relegat al relleu. La prova se celebrarà el dissabte a la tarda, amb la classificació a partir de les 18:40 h. La final serà el diumenge, a les 17:05. El relleu espanyol té serioses opcions de lluitar per les medalles, amb una generació que és de les més ràpides de la història.

Peula (a l'esquerra), durant els 100 m del campionat estatal

RFEA

D'altra banda, aquest cap de setmana, dos atletes de la JAS van ser a Tarragona, competint al Campionat d'Espanya absolut. Un d'ells, Pol Molins, es va quedar a les portes de ser també a Tampere. El sabadellenc tenia la mínima per participar als 800, els 1.500 i els 3.000, però finalment no va ser seleccionat per la Federació. En l'estatal, Molins va competir en els 1.500 i va ser desè en el sumari de la semifinal, amb un temps de 3:49.34, a menys d'un segon de David de Blas, qui va ocupar l'última posició que donava accés a la final (3:48.82). A la costa daurada hi va ser Roger Martínez, que també es va quedar a les portes de la final dels 110 tanques. Martínez va finalitzar el desè lloc amb una marca de 14.16, tot i que la seva semifinal va estar força condicionada pel vent (+2,7). L'últim classificat de la sèrie del sabadellenc va ser Gonzalo Sabin, amb un temps de 13.84.