Dos joves de Sabadell, els primers a accedir al nou préstec de la Generalitat per comprar habitatge sense entrada

CaixaBank, mitjançant imagin, i l'Institut Català de Finances (ICF) signen la primera operació hipotecària emmarcada en el programa 'Préstecs Emancipació' amb dos joves de Sabadell que han adquirit la nova línia de préstecs adreçada a joves d'entre 18 i 35 anys. La iniciativa, de la Generalitat de Catalunya, pretén facilitar als joves l'adquisició del seu primer habitatge, tan difícil d'aconseguir actualment, gràcies a la cobertura completa de l'entrada.
Els joves poden sol·licitar la hipoteca a través de les oficines de CaixaBank o de l'app imagin, i el banc oferirà fins al 80% de finançament del valor dels habitatges. El 20% restant de la hipoteca, amb un límit de 50.000 euros, l'aportarà la Generalitat de Catalunya com a 'Préstec Emancipació' a través de l'ICF. La idea és que els beneficiaris no hagin de pagar interessos per la quantitat que cedeix la Generalitat i, a més, no l'hauran de tornar fins que hagin acabat d'amortitzar la hipoteca, amb un límit de fins a cinc anys.
L’objectiu primordial de la proposta és que els joves que poden pagar una hipoteca, però que encara no tenen prou estalvis per fer front a l’entrada –que és el gran impediment– puguin adquirir un habitatge. Les sol·licituds dels 'Préstecs Emancipació' es poden fer al web de l'ICF. Si aquesta entitat les aprova, s'haurà de contactar amb alguna de les entitats adherides al programa i, a partir d'aquí, es valorarà la idoneïtat del perfil per concedir el crèdit hipotecari.
Quines són les condicions per accedir al programa?
Els sol·licitants han d'estar empadronats a Catalunya i tenir entre 18 i 35 anys, ambdós inclosos. A part, per poder accedir cal que sigui la primera compra d'un habitatge i ha d'esdevenir la seva residència habitual. Respecte als ingressos bruts anuals de les persones que hi viuran, no poden superar l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (778,49 euros) multiplicat per 6,5.
D'altra banda, és important saber que els habitatges finançats pel programa passaran a ser protegits (HPO) amb caràcter permanent. Per tant, si algun dia l'habitatge es vol vendre, el preu es limitarà a l'import pel qual es va comprar, sumant-hi la inflació i el cost d'algunes reformes, per garantir que la persona recuperi la inversió i que, alhora, l'habitatge tingui un preu assequible.