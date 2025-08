Doble medalla per als representants del CNS Vòlei amb la selecció espanyola

La base de la secció de vòlei del Club continua formant talent. Bona prova és la representació d'aquest estiu en competicions internacionals amb la selecció espanyola. Enguany, Alex Pozzato i Gerard Rejón han disputat l'Europeu U16 d'Armènia i el Mundial U19 d'Uzbekistan, respectivament, amb grans resultats: tots dos van aconseguir pujar al podi.

En el cas de Pozzato, el combinat estatal va ser segon en el Pool I, guanyant Àustria, Romania, Letònia, Grècia, Eslovènia i Armènia i perdent contra Polònia. Els espanyols van assolir la classificació per al top4 de la competició. A les semifinals, el rival va ser França, que havia guanyat tots els partits de la ronda anterior. El partit va començar bé per a Espanya, que va ser capaç de guanyar els dos primers sets (22-25 i 13-25). No obstant això, l'equip francès es va refer i va aconseguir igualar el duel amb autoritat (25-20 i 25-16). En el tie break definitiu, el triomf va caure del costat espanyol per 12-15. L'actuació del sabadellenc va ser molt destacada sent el segon màxim anotador de l'equip (21 punts) i màxim bloquejador.

En la final, Itàlia va ser superior i va aconseguir endur-se el títol amb una victòria per 3-1. En el primer set, la igualtat va ser màxima i, finalment, el punt va caure del costat italià (25-21). Al segon, es va refer l'equip espanyol que va igualar el partit (18-25). No obstant això, el combinat transalpí va solucionar la final per la via ràpida i es va imposar en els dos següents sets per un ajustat 25-23 i en el quart per 25-19, certificant la victòria i el campionat. Espanya es va haver de conformar amb la medalla de plata continental. La destacada actuació d'Alex Pozzato va fer que l'organització l'escollís com a millor punta-receptor del torneig.

Gerard Rejón, per la seva banda, es va penjar el bronze en el Mundial. La selecció espanyola va guanyar Iran, Egipte, Polònia i Tunísia i va perdre contra Itàlia en el Pool C, finalitzant en segona posició. Als vuitens, l'equip estatal es va desfer de l'Argentina per 3-0 (25-22, 25-23 i 27-25), als quarts una gran remuntada contra Bulgària va situar el combinat nacional entre els quatre millors, aixecant un 0-2 per acabar enduent-se el triomf (24-26, 19-25, 25-17, 25-17 i 15-8). No obstant això, a les semifinals, Polònia no va donar opcions als espanyols amb una victòria per 3-0 (25-16, 25-16 i 25-20).

En el partit per tercer i quart lloc, la selecció va tornar a signar una gran remuntada davant de l'Iran. En un partit molt igualat, els asiàtics van guanyar el primer set (23-25), però Espanya va igualar (25-23). En el tercer, els iranians van ser superiors (25-15), donant un cop sobre la taula en la lluita per les medalles. El combinat estatal va reaccionar a temps (25-21) per forçar un tie break definitiu en què van certificar el triomf (15-10). D'aquesta manera, Rejón suma un nou èxit internacional, abans d'iniciar la seva nova aventura a la màxima categoria del vòlei estatal de la mà del Sant Pere i Sant Pau tarragoní.