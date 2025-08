Nova ronda de presentacions al CE Sabadell

Tercera presentació dels nous jugadors del Centre d'Esports per a la temporada 25-26. Enguany, la sala de premsa Miguel Quereda ha servit per conèixer les impressions d'un conegut de sobres per l'afició arlequinada com és David Astals, i també d'Agustín Coscia i Quadri Liameed.

El 'xino', que arriba procedent de l'Ibiza, ha mostrat la seva il·lusió de tornar a ser al club. "Jo vaig dir que tornaria, però no sabia quan. Va sortir la possibilitat, em van explicar el projecte i amb el Ferran Costa al capdavant i no m'ho vaig pensar dues vegades. S'estan fent les coses bé i estic amb moltes ganes i orgull de tornar a defensar aquest escut que tant estimo". Tot i que només fa un any que va marxar, Astals veu un canvi evident dins l'entitat. "Veig el club més professional. La feina que s'està fent li ha donat una volta a l'estructura, que feia falta. Abans, hi havia coses que no eren normals, però sempre hi ha temps de millorar i estic molt content que hagi estat tan ràpid i ara hem de portar el Sabadell on es mereix". De moment, l'inici ha estat molt positiu. "Aquestes primeres setmanes estan anant molt bé. Hi ha un bon grup, amb qualitat i ganes de treballar. M'han acollit molt bé i som com una família".

Astals, fent un petó a l`escut en una bufanda

Juanma Peláez

També té experiència a Primera Federació el davanter Coscia, que arriba procedent de l'Hércules després d'anotar vuit gols a la categoria. "La temporada passada vaig tenir un bon any i, a l'estiu, quan em va trucar el Lucas (Viale) em va transmetre moltes ganes que pugués firmar i vaig valorar molt aquesta predisposició per escollir Sabadell. No vaig dubtar", assegura. L'argentí va debutar d'arlequinat el passat dissabte, jugant gairebé una hora de joc al Municipal d'Olot. "Em vaig sentir bé. A la pretemporada ja sabem que hi ha partits una mica més pesats, amb poca espurna pel cansament també físic. Ens estem coneixent amb els companys i sabem que hi ha moltes coses a millorar encara". Coscia, més enllà de les seves qualitats futbolístiques, es defineix com un jugador lluitador. "Jo sempre dic que tothom té dies bons i dies dolents, quan tingui aquests dies, el que puc assegurar és que actitud no faltarà. Vull portar el Sabadell el més alt possible i soc un jugador que sempre s'ho deixa tot en cada entrenament i cada partit".

Coscia, a l`estadi

Juanma Peláez

D'altra banda, Quadri debutarà al bronze del futbol estatal amb la samarreta del Centre d'Esports. "Estic molt content de ser aquí. Ja coneixia el club i l'afició que té, que em va agradar molt quan em vaig enfrontar al Sabadell la temporada passada. El projecte que m'han presentat també ha estat determinant per signar". El nigerià va ser un dels jugadors més aclamats pel públic en el duel que va estrenar la pretemporada. "En els primers partits, m'estic sentint bé. Tot just acabem de començar i encara he de conèixer millor els companys per tenir més confiança amb ells dins el camp perquè a molts no els coneixia", admet.

Quadri, amb la bufanda del Centre d`Esports

Juanma Peláez

A l'espera de tancar més incorporacions sub-23, tots els futbolistes de la primera plantilla ja han estat presentats pel club. Només faltarà el jove Lluís Estebe. Pel que fa al mercat, la direcció esportiva continua amb el central com a principal prioritat, tot i que no es preveu cap moviment imminent. En canvi, ja està descartat Izan González, que segons algunes informacions ja s'ha exercitat en els últims dies amb l'Europa.