Treballada victòria del CE Sabadell en el segon test de pretemporada

El CE Sabadell ha aconseguit el segon triomf de la pretemporada amb un treballat partit al Nou Municipal, amb la presència de dos centenars d'aficionats arlequinats. Els de Ferran Costa s'han imposat amb 0-1 a l'Olot, amb una diana d'Arthur Bonaldo a la sortida d'un servei de cantonada a la mitja hora de joc. Durant el segon temps, el conjunt sabadellenc ha pogut resistir amb un home menys per l'expulsió de Pau Fernàndez just abans del descans.

El segon onze de Ferran Costa com a tècnic arlequinat ha estat força continuista, amb gran part dels jugadors de la primera plantilla disponibles sortint d'inici. Les principals novetats han estat José Ortega a la porteria, Carlos Garcia i Pau Fernàndez a la defensa i Agustín Coscia en l'atac. A més, Tidyane Diagouraga, jugador a prova, també ha estat en l'equip titular al doble pivot. D'altra banda, futbolistes com Ton Ripoll, Sergi Segura, Joel Priego o Quim Utgés s'han quedat fora de la convocatòria per control de càrregues, igual que els jugadors que encara arrosseguen molèsties o problemes físics.

L`onze inicial de Ferran Costa a Olot

CES

Des de l'inici el duel ha estat força igualat, amb domini altern per als dos equips, però poques ocasions. El Centre d'Esports ha tornat a fer una forta pressió sobre la sortida de pilota de l'Olot, però els garrotxins no han dubtat a utilitzar el joc directe sobre Marc Mas, fent mal a la defensa arlequinada. La primera ocasió ha estat per a Coscia, que després d'una bona passada de López-Pinto, ha rematat desviat.

Amb el pas dels minuts, els locals han semblat estar més còmodes sobre el terreny de joc i s'han pogut avançar amb un xut a boca de canó que ha aturat Ortega, en un tram de poques arribades a banda i banda. Després de la pausa d'hidratació, el Sabadell ha tornat a agafar ritme i, després d'una bona jugada per l'esquerra, Pol Ballesté ha evitat el gol de Diagouraga. No obstant això, en l'acció posterior, Bonaldo ha rematat al fons de la xarxa un servei de cantonada d'Astals. Just abans del descans, Pau Fernàndez ha vist la vermella directa per fer caure Iván Breñé quan ja enfilava porteria després d'una bona passada en profunditat, deixant els seus amb deu la resta del duel.

El central brasiler s`ha estrenat a la sortida d`un córner

CES

A la represa, Costa ha introduït tres canvis amb l'entrada de Fuoli, Kaiser i Pol Fernández. Rubén Martínez ha passat a ocupar el carril esquerre en la defensa de tres centrals. Precisament el menorquí ha fregat el segon en els primers instants del segon temps, amb una volea desviada. Poc després, Rodrigo Escudero ha entrat per Coscia. Malgrat la inferioritat numèrica, la defensa arlequinada no ha concedit pràcticament res als atacants locals. La més clara, de fet, ha estat una centrada enverinada de Guillem Farrés que ha desviat Fuoli.

Passat l'equador, han tingut el seu protagonisme els joves Ferran Durán, Albert Tolosa i Lluís Estebe. Ha tingut opcions de duplicar l'avantatge el Centre d'Esports en transicions ràpides. Escudero, amb un xut blocat per un defensor, i Estebe, en una rematada que ha aturat el porter, han gaudit de les millors oportunitats. Ha tancat files el Sabadell fins al final del duel, amb Kaiser com a gran líder de la defensa, per a sumar el segon triomf de la pretemporada. El dimecres, a la Nova Creu Alta, el tercer test davant d'un Atlético de Madrid 'B' que també serà rival a la lliga.