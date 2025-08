El sabadellenc que està construint la ciutat en miniatura amb materials reutilitzats

“Pretenc fer tots els edificis locals de renom a poc a poc. Soc molt de Sabadell i m’agrada fer coses de la ciutat i el seu patrimoni”, explica Manel Pavon, un senyor que dedica part del seu temps a fer maquetes amb material reciclat i reutilitzat. Des de sempre li han agradat les manualitats i el seu temps lliure, que, com ell assegura, “en té molt”, l’inverteix a reproduir edificis històrics en miniatura. Va començar l’any passat amb l’església de Sant Fèlix i aquest any ha acabat la Torre de l’Aigua, coincidint amb el 107è aniversari de l’estructura més emblemàtica de la ciutat.”Tot just en porto dues, però ja n’estic ideant alguna altra, com el Mercat Central, tot i que ho deixo per l’any vinent”, comenta, rient.

Per acabar la Torre de l’Aigua ha invertit, aproximadament, quatre o cinc hores diàries durant els darrers dos mesos i ho ha fet de la manera més casolana possible: “És tot amb caixes de fruita, sorra de la platja, fregalls, cartolines o terra del carrer. No he pagat res, més enllà dels cavalls i la cola”, explica. Tot i que assegura que les eines amb les quals treballa no són molt bones i “fa el que pot”, se les empesca per trobar la manera de fer l’edifici al detall i aplicar cada efecte de la torre real a la seva maqueta: “Si he de representar que és un arrebossat de formigó, doncs li poso sorra de platja, per exemple”.

La maqueta de la Torre de l'Aigua, al detall

Juanma Peláez

Hi ha hagut un procés de documentació previ per fer-la i, a partir de fotos, visites al Museu d'Història de Sabadell i la seva imaginació, ha dut a terme una maqueta que per Nadal prendrà forma de pessebre: “He representat l’edifici tal qual era el dia de la seva inauguració, però si mires bé hi trobaràs algun caganer”, comenta, bromejant. Durant les vacances d’hivern, la maqueta estarà exposada a la Subministradora del Vallès, on va treballar durant 42 anys, i serà la maqueta oficial per tancar l’any i donar la benvinguda al següent. “És agost i ja hi posa bon 2026”, conclou, entusiasmat.