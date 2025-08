Abel Garriga: "A Broadway es pot fallar, el tema és que no hi tornis"

Broadway no era un somni, perquè la seva imaginació no arribava tan amunt, però Abel Garriga ja fa uns anys que hi treballa, envoltat d’artistes a qui admirava quan era petit i dels millors professionals del món. Actualment, alterna les feines de pianista i director substitut en tres espectacles diferents: Hell’s Kitchen, el musical basat en la biografia d’Alicia Keys, Moulin Rouge i Heathers. La seva feina és una muntanya russa, amb moments en què se sent flotant entre els núvols, però amatent al perill de la caiguda.

“És com jugar a la Champions, on tothom vol arribar. Les expectatives dipositades en tu són molt altes, s’espera que ofereixis el millor. Pensa que posar en marxa un musical pot costar entre 15 i 20 milions de dòlars”, comenta Garriga des de Nova York. “Es treballa amb humans i pots fallar, és clar. El tema és que no hi tornis i que el fallo no sigui estrepitós”, afegeix l’artista, que viu a la ciutat que mai no dorm des del 2017.

En el seu cas, com a pianista i director substitut, ha de tenir la funció sempre preparada i ben fresca. Fa tres o quatre funcions per setmana, ja que forma part d’una rotació constant. Continuant amb el símil esportiu, explica que és com els futbolistes que han d’entrar al camp en partits importants i no poden baixar el nivell. Per a treballar en aquest sector i a un nivell tan alt, es requereix estar en forma. “És necessària agilitat mental, tenir les funcions molt vives, i molta disciplina. A nivell tècnic, el manteniment ha de ser constant perquè no baixi la qualitat”, comenta Garriga, que es va graduar a la Berklee College of Music, a Boston, una universitat per on han passat altres grans músics de Sabadell, com la cantant Mar Fayos i el baixista Ferran Rico.

Però no és el més important perquè amb talent no n’hi ha prou. El cap ha d’acompanyar per aguantar la pressió psicològica. “La feina no està mai assegurada i competeixes pel lloc amb els millors. Perquè no et puguin les circumstàncies, és una balança entre confiar en tu mateix per anar a més i ser crític”. S’hi suma la llunyania, no tenir els amics i la família a prop.

Val la pena, en qualsevol cas. “No era ni una idea que tenia al cap ser a la meca dels musicals. Arribar i gaudir de la música, treballar al costat de figures a qui admirava des de lluny, és una sort”, diu Garriga, a qui se li va despertar la vocació al Teatre del Sol, amb la companyia Taller de Teatre Musical.

Gara Roda, també a Broadway

Una altra sabadellenca a Broadway és Gara Roda, directora, coreògrafa i intèrpret, a més de cofundadora i directora artística de MyssTic Rooms, a Brooklyn. De fet, ha treballat amb Garriga en el musical de gran format Ànima, al Teatre Nacional de Catalunya.

Garriga n’ha estat compositor musical, mentre que Roda ha esta directora escènica, responsable de la proposta visual i narrativa al Teatre Nacional de Catalunya. Tots dos estan nominats als Premis Teatre de Barcelona per l’obra.