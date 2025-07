Josep Barceló i Aida Llop, confidents de Roald Dahl

L’obra Gegant, estrenada el juliol al Teatre Romea sota la direcció de Josep Maria Mestres, submergeix en la vida de l’escriptor Roald Dahl dos vallesans: el sabadellenc Josep Barceló i la castellarenca Aida Llop. A més, el text ha estat traduït pel també castellarenc Joan Sellent. Es podrà veure fins al 3 d’agost.

Inspirada en fets reals, l’obra de Mark Rosenblatt ofereix un retrat polièdric del novel·lista anglès, autor d’èxits com Matilda, Charlie i la fàbrica de xocolata i Les bruixes. Representat per Josep Maria Pou, Dahl es troba a l’ull de l’huracà per haver publicat un article antisemita. Amb un llibre a punt d’anar a la impremta, ha d’assumir el dilema entre disculpar-se públicament o posar en risc la fama i la reputació. Amb humor i agudesa, l’obra tracta la diferència entre l’opinió raonada i els perills d’una retòrica dictada pels prejudicis.

Tant Barceló com Llop encarnen papers secundaris, però de gran importància emocional. El sabadellenc interpreta l’encarregat de manteniment i platea de Dahl, amb qui es coneixen tota la vida. La castellarenca és una jove cuinera i majordoma a qui l’escriptor demana opinió perquè sap que està lliure d’interessos. Tenen una relació bonica.

La resta d’actors són Victòria Pagès, Pep Planas i Clàudia Benito. L’obra arriba directament des del West End de Londres. Ha guanyat 3 premis Olivier 2025, inclòs el de Millor Espectacle.