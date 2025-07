Sabadell atraca els Premis Teatre Barcelona

Les nominacions dels VIII Premis Teatre Barcelona són plenes de sabadellencs. Sota el lema “tu aplaudeixes, tu decideixes”, els guardons permeten que el públic esculli els millors espectacles en 20 categories a través del portal de la plataforma.

Els guardons s'atorguen per votació del públic i d’un jurat professional i tenen en compte els espectacles programats a Barcelona entre l’1 de juliol de 2024 i el 30 de juny de 2025. Es pot votar fins al 9 de setembre.

Moltes obres nominades, per cert, han passat per la programació cultural dels teatres municipals, pel Fresc,

Millor proposta lírica

La companyia d’essència i arrelament sabadellenc Fundació Òpera a Catalunya està nominada per partida doble en aquesta categoria amb les produccions Nabucco i Carmen. Competeix amb les dues propostes seleccionades del Gran Teatre del Liceu, Lady Macbeth, de la qual s’ha parlat molt durant tot l’any, i Giulio Cesare.

Millor espectacle de màgia

Amb 13 anys es va comprar la seva primera baralla de cartes i se'n va passar cinc practicant sense que ningú ho sabés. El següent pas va ser posar-se a prova amb els transeünts de la Rambla. I fa un any Alexander Main va tancar la primera temporada de l’espectacle La magia existe esgotant entrades en totes les sessions a la seu de la Societat d’Il·lusionisme de Barcelona.

Millor espectacle teatral

Són produccions molt barcelonines, però nodrides amb el millor talent. Per això trobem sabadellencs a la fitxa artística. Núria Llunell és la responsable de vestuari i caracterització de la nominada Dones de Ràdio. Esteve Gorina i Andreu és ajudant de direcció a la producció del Teatre Lliure L’herència. I encara més: la majoria de textos teatrals universals que es porten als grans escenaris de Catalunya estan traduïts per Joan Sellent. També és el cas de la seleccionada Un matrimoni de Boston, que l’any passat vam gaudir al Teatre Principal de Sabadell.

Millor espectacle de proximitat

Que no es prengui de manera despectiva l’apel·latiu de la categoria, ‘proximitat’. Recull obres estrenades a escenaris més petits, com Loop a la Sala Flyhard. Ramon Madaula, a més d'haver-la escrit, n'és protagonista.

Millor actor de repartiment

Un escenari de proximitat, la sala Heartbreak Hotel, va acollir l’extraordinària Glengarry Glenn Ross, amb Pep Ambròs com un dels destacats actors. De fet, està nominat a Millor interpretació de repartiment.

Millor direcció i millor autoria

Gara Roda està nominada per la direcció del musical Ànima, al TNC. Per cert, després d’anys de triomfar a Nova York, ben aviat podrem gaudir del seu talent com a compositora a la Faràndula. Per al mateix espectacle, però a la categoria de Millor autoria original, hi ha nominat un altre sabadellenc, Abel Garriga, qui actualment treballa a Broadway. Ànima, que a més compta amb el ballarí sabadellenc Pol Roselló, està nominat a Millor espectacle musical.

L’obra La Majordoma no estaria nominada a Millor autoria, de ben segur, si no fos per la gran interpretació del monòleg de la sabadellenca Rosa Renom.

Millor espectacle musical

El dia de la marmota, que Nostromo Live va portar al Teatre Coliseum, està nominada a Millor espectacle. És una producció que compta amb els artistes sabadellencs Clàudia Bravo, Júlia Saura i Pol Roselló.

Al Mar i Cel de Dagoll Dagom, que també competeix per al premi, ja hem explicat diverses vegades que hi ha quatre sabadellencs: el preparador físic Raül Grau, els actors Biel Llongueras i Cisco Cruz i la productora Anna Candelas.

Millor musical de proximitat

No és gens arriscat pronosticar que la companyia sabadellenca Les Biaix acabaran en escenaris grans. Abans, però, han estrenat Lizzie al Teatre Gaudí de Barcelona amb tan bones sensacions que han rebut una nominació a Millor espectacle de proximitat.