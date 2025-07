"Hi ha papers que omplen la nevera i d’altres, el cor. Aquest, tots dos"

La funció havia anat bé. Tot just després, un nen que havia estat entre el públic es va acostar a Ivan Clemente (2002) per abraçar-lo, plorant d'emoció. L’actor sabadellenc ha interpretat el conflictiu Pascal Mondain a Los chicos del coro, un dels musicals més importants d’aquesta temporada a l’Estat, estrenat a La Latina de Madrid i representat al Tívoli de Barcelona. Un dels moments més bonics que ha viscut, més enllà de la bona repercussió que ha tingut la producció, va ser aquesta espontaneïtat de l’infant. “El meu personatge representa tots els nens que no s’han sentit adaptats en el sistema. Interpretar-lo ha estat un regal que m’hi ha fet empatitzar i que m’ha permès despertar una emoció de comprensió entre el públic. No estan sols”.

L’actor de musicals mai havia fet de dolent, si és que Pascal Mondain realment n’és. Perquè darrere del personatge conflictiu, subversiu i agressiu potser hi ha una criatura castigada per un entorn difícil. “Ha estat tot un repte i alhora una experiència brutal. Per altra banda, m’ha donat llibertat per fer com a malvat tot el que no pots fer a la vida real”, assegura Clemente, que va debutar amb només 10 anys al Gran Teatre del Liceu a l’òpera Rusalka.

Clemente va marxar a Madrid amb 16 anys per formar-se en teatre musical a la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Curiosament, el musical el va fer tornar a Barcelona, on va fer temporada al Tívoli: “Vaig marxar molt jove perseguint un somni i puc dir que vaig tornar havent-lo complert. Em sento molt afortunat de poder dir que em dedico al que sempre havia volgut des de petit”, reflexiona. “A part, m’ha permès compartir escenari amb gent molt top del panorama musical, veritables bèsties artístiques. Ha estat un gran aprenentatge artístic i com a persona. Hi ha feines que t’omplen la nevera i n’hi ha que t’omplen el cor. En aquest cas, les dues coses”.

Clemente acaba d’estrenar una altra gran producció, Cleopatra enamorada, al Festival de Mérida, com a Cesárion, un dels protagonistes. A més, està pendent que Prime Video publiqui la pel·lícula Viaje Fin de Curso, on va actuar dirigit per Paco Caballero. El juliol va participar en el concert del musical Tots els nens creixen, que també ha comptat amb l’actriu sabadellenca Mercè Martínez.