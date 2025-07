Sabadell, un Broadway a la catalana

Imagineu-vos-ho. Tot el talent de Sabadell que es dedica als musicals, unit per a un espectacle de gran format. Actors, actrius, directors, compositors, lletristes, ballarins, coreògrafs, escenògrafs... Les entrades es vendrien soles, plourien premis, seria un èxit de masses. Es parlaria d’un Broadway a la catalana.

Què té la ciutat perquè entre les grans produccions –a Catalunya, l’Estat, a Broadway– hi hagi tants sabadellencs? No se li escapa a ningú. Tenim com a obrador dues de les companyies amateurs més potents de Catalunya, d’essència musical: la Joventut de la Faràndula i el Teatre Sant Vicenç. Tenim la tradició. El segle XX hi va arribar a haver 16 teatres a la ciutat. La sarsuela triomfava al patí del Rubión, al Colon, a Les Delícies i a l’escenari immens de l’Euterpe. Hi ha hagut més tard la bona feina del Teatre del Sol, el Ciervo, la Bàscula...

Però hi ha d’haver alguna cosa més. Costa de demostrar, però tant talent seria impossible sense que hi hagués un denominador comú en el caràcter. Els professionals expliquen que fer musicals és molt exigent. Comporta desgast físic, requereix disciplina i és un sector competitiu en què costa escalar i les espifiades pesen. Darrere l’èxit sabadellenc hi ha d’haver, per força, un esperit tenaç i molt somiador.

Això és una llista –viva, per descomptat– que parteix de més de 20 artistes sabadellencs tenaços i somiadors que triomfen a musicals d'arreu del món

Mercè Martínez

És una de les millors veus catalanes de musicals. Ho demostren els cinc premis Butaca com a millor actriu a les produccions The Full Monty (2002), Paradís (2006), La vampira del Raval (2012), T’estimo, ets perfecte… ja et canviaré! (2013) i 73 raons per deixar-te (2016). Que molta gent la conegui pels seus papers a sèries de televisió és una prova de versatilitat. Darrerament, ha fet la comèdia musical Golfus de Roma i el concert del musical Tots els nens creixen.

Abel Garriga

Un sabadellenc triomfant a Nova York. El 2022 es va convertir en el primer espanyol a dirigir una orquestra a Broadway, on no ha parat de treballar. Ara és director i pianista substitut a tres projectes: Hell’s Kitchen, el musical d’Alicia Keys; Moulin Rouge i Heathers. És un somni, però amb pressió: està envoltat dels millors, les exigències són immenses, les expectatives del públic són altes i posar en marxa un musical pot costar entre 15 i 20 milions de dòlars.

Júlia Saura

Nascuda el 1999, és actriu, ballarina i cantant. Com a curiositat, tota la vida havia fet gimnàstica rítmica, fins que als 17 anys comença a ballar. Va cursar els estudis de dansa a l’escola Coco Comin. Es va estrenar amb West Side Story el 2020 a Barcelona. Ha participat en grans produccions com Cantando Bajo la lluvia, The Producers i El dia de la marmota. Actualment, es troba fent el musical Wicked, al Nuevo Teatro Alcalá.

Les Biaix

La companyia sabadellenca ha debutat amb un musical al Teatre Gaudí, Lizzie, una revelació amb molt bona acollida i que hi tornarà a finals de 2025. La companyia està capitanejada per cinc dones: Gemma Maus, Claudia Anyor, Candela Díaz Sanz, Alba Grau i Ariadna Clapés. Són actrius, productores, vestuaristes, coreògrafes i dissenyadores. Entre totes ho fan tot. Sens dubte, hi ha molta gent pendent de quins seran els pròxims passos.

Ciso Cruz

Cisco Cruz



Nascut a Girona, sabadellenc d’adopció. Va estudiar a l’Institut del Teatre de Barcelona, on es va especialitzar en teatre musical. L’actor acaba de tancar una gran etapa musical com a Baró de Dénia i Salam a Mar i Cel, de Dagoll Dagom. Abans, amb la companyia, ja havia actuat a Maremar i L’alegria que passa. Abans ja havia participat a produccions grans com el Petit Príncep o El vol de l’àliga.

Ivan Clemente

Ivan Clemente



Tenia només 10 anys quan va actuar a Rusalka, al Gran Teatre del Liceu. Des d’aleshores, ho ha tingut clar. No es vol dedicar a cap altra cosa. S’ha format a Madrid. Entre molts èxits, destaca el paper de Pascal Mondain al musical Los chicos del coro, estrenada a La Latina de Madrid. Com Mercè Martínez, va fer el concert del musical Tots els nens creixen. El seu pròxim projecte serà fer de Cesarión a Cleopatra enamorada.

Pol Roselló

Pol Roselló



Per l’experiència que acumula com a ballarí sembla impossible que nasqués el 2000. Va debutar al Teatre Victòria amb El Despertar. Entre altres produccions, ha participat a la producció estrenada a Madrid de Golfus de Roma, Cantando bajo la lluvia, The Producers i El día de la marmota. El veurem a finals d’any al musical Germans de Sang, al Teatre Condal, en què, per cert, debutarà Triquell. Les seves primeres passes van ser a La Joventut de la Faràndula.

Xènia Garcia

Xènia Garcia



Tot i néixer a Tarragona, la seva carrera va començar a el Teatre del Sol de Sabadell. El seu darrer projecte ha estat El fantasma de la ópera’, a Madrid i de gira per l’Estat, sumant més de 300 funcions. Abans, ha actuat a El tiempo entre costuras, Tina, Anastasia... A l’horitzó, un altre gran projecte: representar el musical Cenicienta al Teatro Coliseum a partir de l’octubre, produït per Stage Entertainment España.

Clàudia Bravo

Clàudia Bravo



La sabadellenca es va formar com a actriu musical a l’Escola Aules de Barcelona. Va debutar com a intèrpret a Acústic 5 a l’illa del tresor. Es va donar a conèixer el 2019 a La jaula de las locas, amb direcció d’Àngel Llàcer i Ivan Labanda. El 2024 va triomfar interpretant el personatge de la Nancy a El dia de la marmota, al Teatre Coliseum, dirigida per Enric Cambray. Com a curiositat, busqueu-la a l’anunci d’estiu de 3CAT.

Òscar Muñoz

Óscar Muñoz



Format en Comèdia Musical a l’Escola Coco Comín, inicia la seva carrera als escenaris el 2022 amb Mamma Mia! El Musical, on interpreta diversos rols com a Swing, Alternant d’Eddie i Cover de Pepper. Ara el trobem com a ballarí al musical de Madrid Wicked. S’ha format a Itàlia, Madrid i Londres. Paral·lelament, combina la seva passió pels musicals amb coreografies per a espectacles, videoclips i projectes internacionals.

Cristobal Garrido

Sota el nom artístic de Sharonne, ha participat als musicals Priscilla, Reina del desierto, que va arribar al Teatre Tívoli a finals de 2024 i després va fer gira per tota Espanya; Gran hotel de las reinas; i The Hole Zero. Actualment, l’arista es troba immersa en els dos espectacles de producció pròpia, All Divas i The Big Star Show.

Gara Roda

S’ha format a Nova York, on ha viscut molts anys. Allà va treballar a musicals com In The Heights. Va ser directora resident i de ball al Golfus de Roma de Focus. El seu debut com a directora va ser el musical Ànima, que estrenada l’any passat al Teatre Nacional de Catalunya amb totes les funcions exhaurides. Amb música d’Abel Garriga.

Biel Llongueras

Ha estat el més jove de tot l’elenc del musical Mar i cel, de Dagoll Dagom. Ha estat l’encarregat d’interpretar els personatges d’Adberrahïm i el d’Idriss II, en què demostra les seves habilitats com a acròbata fent de doble. S’ha format a Joventut de la Faràndula, on ha participat a obres com El Préssec Gegant, La Bella i la Bèstia i Rapunzel.

Miquel Tejada

Miquel Tejada



Va començar a estudiar piano clàssic a Sabadell amb 4 anys. Ha compost i dirigit diversos musicals, a més de participar-hi com a pianista. A Sabadell, va ser director musical d’Il·lús Teatre 10 anys. Darrerament, ha treballat com a director musical a Madrid d’El fantasma de la ópera, Ghost i Kinki Boots, a més de Rent, a Barcelona.

Xavi Duch

Xavi Duch



L’actor sabadellenc té una enorme trajectòria en musicals. Un dels seus grans projectes de temporada ha estat El petit príncep. Hi ha fet el paper d’El Vanitós, que va començar a interpretar l’any de la seva estrena, el 2014. Recentment, també ha estat amb Tuelf Ponts, un musical eurovisiu al Teatre Condal.

Adrià Aguilera

Adrià Aguilera



El pianista i compositor ha estat director musical de musicals d’àmbit nacional com La Familia Addams, El Jovencito Frankenstein, Grease, Billy Elliot i The Producers. Ara està treballant a El fantasma de l’òpera. A Sabadell, ha treballat en projectes com l’acte inaugural de la Capital de la Cultura Catalana.

Raül Grau

Un acròbata a la llista. Amb 23 anys es va retirar de la competició esportiva de gimnàstica artística –havia arribat a la selecció nacional– per estudiar Art Dramàtic al Institut del Teatre de Barcelona i es va formar també en cant, dansa, teatre físic i moviment escènic.

Ha participat en grans produccions com Jekyll & Hyde, Peter Pan, Aladdin, Annie, Notre Dame de Paris, La Bella y la Bestia, i especialment Mar i Cel (tant edició catalana com espanyola) per la companyia Dagoll Dagom. De fet, en aquesta obra al llarg de 20 anys ha estat actor, acròbta i preparador, com en la darrera ocasió.

Albert González

És el cervell de molts èxits musicals de Joventut de la Faràndula de Sabadell, com Els músics de Bremen i La Blancaneys, que ha portat al Poliorama. A més, es va encarregar de l'acte inaugural de la Capital de la Cultura Catalana i la Nit dels Musicals. A fora de la ciutat, ha estat director d'espectacles com Patatu (2014), d’Àngels Bassas, representada al Teatre Romea, i Tibinet (2014), al Parc d'Atraccions Tibidabo.

Cristina Allande

Perquè a la ciutat sorgeixin estrelles, hi ha d'haver grans formadors. Cristina Allande n'és una, i exporta tot el que ha après a centres de prestigi europeus. En l'àmbit dels musicals, ha estat productora i directora coreogràfica del mític musical Cop de Rock, al Teatre Victòria. Entre molts altres projectes, ha produït Castle School, el musical, també al Victòria. A més, compromesa amb la ciutat: ha dirigit musicals al Teatre del Sol, la Faràndula i Sant Vicenç.

Núria Mampel

Va formar part del primer repartiment de Mar i Cel, de Dagoll Dagom. De la mateixa companyia, va sortir a Flor de Nit (1992), una obra basada en text de Manuel Vázquez Montalbán en què interpretava el personatge d’Isadora. També a Historietes (1993), representada al Teatre Grec i dirigida per Joan Lluís Bozzo.

Xavi Ribera

Xavi Ribera



L’actor i baríton va formar part del primer repartiment de Mar i Cel, de Dagoll Dagom. De fet, va fer quasi 800 actuacions de l’obra. La seva carrera és plena d’altres grans musicals, com Sweeney Todd, dirigit per Mario Gas (1995, 1997, 2008). Ha participat a unes 50 produccions diferents amb unes 4.000 representacions, en total.

Enric López

Enric López



L’actor ha estat aquest juliol al Teatre Condal representant com a baix l’obra Operetta, de Jordi Purtí. En aquest espectacle, 14 artistes interpreten a capella les obres més conegudes de la història de l’òpera, amb una sorprenent posada en escena i amb molt sentit de l’humor. Té experiència en musicals com Castle School.