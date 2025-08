Troben restes medievals a un local del Centre

Troballa històrica al centre de Sabadell, concretament al Passeig, 34. El grup sabadallenc Arqueologia i Patrimoni Arrago va trobar, a meitat d’aquesta setmana, unes restes de construccions medievals que amaguen secrets de gairebé un miler d’anys. Després de dos mesos de feina per intentar donar l’aprovació definitiva d’inici de les obres que es volen dur a terme al punt en qüestió, van aparèixer unes restes antigues que corresponen a unes sitges del segle XII i XIII. “Hi hem invertit moltes hores i ha servit per donar a conèixer la Sabadell medieval”, explica Jordi Roig, director arqueològic del grup responsable de la intervenció, Arrago.

La troballa principal van ser les sitges medievals, quatre, concretament, i retalls de les parts baixes de casals dels segles XIII, XIV, i XV. “Hem pogut detectar que un d’aquests casals localitzats va durar uns 700 anys. Aproximadament des del 1200 fins al 1900”, explica Roig. Un descobriment com aquests no es fa cada dia i és motiu de celebració per als autors, que, a part, també han descobert altres secrets que amaga la part més profunda de la nostra ciutat. “Aquestes sitges eren una mena de contenidors que, quan deixaven de ser útils, la gent hi posava monedes. N’hem trobat de Jaume I i sempre crida l’atenció veure elements de personatges tan importants com ell”, apunta el director.

El casal i les galeries subterrànies descobertes al Passeig

Cedida

A part, es van trobar unes galeries subterrànies que van aparèixer per sorpresa, ja que ningú tenia coneixement que hi fossin. Aquestes galeries, tal com explica Jordi Roig, servien per guardar objectes de valor i, d’alguna manera, eren les caixes fortes de l’època. Per aquest motiu, i per la importància de mantenir-les en secret, no consten a cap registre, perquè la gent les feia sense que se sabés per, així, mantenir-les en secret durant el màxim temps possible. Tot i això, no només s’usaven per amagar-hi objectes, sinó que durant èpoques de conflictes bèl·lics era una de les zones més segures pels ciutadans de Sabadell.

Per què s’ha fet la intervenció?

Per normativa, qualsevol obra que es vulgui fer a segons quina zona és necessari fer una intervenció arqueològica prèvia per assegurar que el terreny compleix amb les condicions necessàries per fer-ho. “S’ha fet per normativa, ja que hi ha un projecte d’obra i, per zona, qualsevol construcció que es vol fer ha de tenir uns passos previs de prevenció, recuperació i documentació de restes arqueològiques”, explica Jordi Roig.