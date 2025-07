Fa poc més de tres setmanes, l'Ajuntament de Sabadell va informar que iniciaria la segona etapa del pla Els diners als carrers, que invertirà 3 milions d'euros en la millora de carrers i voreres. La primera passa de la intervenció de millora de l'espai públic va començar el 14 de juliol amb la renovació integral de la calçada de la Via Massagué i hi ha una previsió d'una durada d'aproximadament cinc setmanes. Per tant, segons el consistori, cap a finals d'agost hauria d'acabar la intervenció de la Via Massagué, en cas que tot vagi segons el previst i les condicions meteorològiques ho permetin. Però... a quin punt estan les obres? Us ho ensenyem en imatges!

Fotos de David Chao

Així estan les obres de la Via Massagué

