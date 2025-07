L'ampliació de la C-16 millora la connexió de la B-40 amb el Vallès

El Departament de Territori ha completat una actuació estratègica a la C-16 per donar resposta a l’increment de trànsit derivat de la posada en funcionament del tram oest de la B-40. Aquesta obra, que ha comptat amb una inversió de 12,7 milions d’euros, s’ha concentrat en un tram d’uns dos quilòmetres, des del nus de connexió entre la B-40 i la C-58 fins a l’enllaç de Terrassa Centre. En aquest recorregut s’ha habilitat un tercer carril continu que permet canalitzar millor el trànsit cap a la C-16 i, alhora, distribuir els vehicles que es dirigeixen a diferents punts de Terrassa. A més, s’ha afegit un quart carril de trenat, que facilita les incorporacions i sortides des de la C-243c cap a la C-16, millorant així la fluïdesa del trànsit en aquest tram d’alta intensitat.

Pel que fa al sentit nord, s’ha estès el tercer carril que anteriorment finalitzava en aquesta alçada de la C-243c, arribant fins a l’enllaç amb la B-40. També s’hi ha afegit un quart carril que permet una millor distribució dels vehicles: dos carrils continuen per la C-16 en direcció a Manresa i dos més es deriven cap a la B-40 i cap a Terrassa.

Posen en servei els nous carrils de la C-16

L’obra es va començar al gener del 2024 i s’ha acabat per fases. Els carrils de pujada es van posar en servei durant la Setmana Santa i aquesta segona fase en sentit Barcelona queda oberta ara. Queden alguns detalls d’obra secundaris com el reforç de pintura en alguns trams, que acabaran d’estar resolts a l’octubre. Però l’obra, a ulls dels usuaris, queda totalment llesta per oferir servei. El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, ressalta que "també s'han posat pantalles acústiques, perquè hi ha hagut també una voluntat de fer el mínim soroll possible i molestar al menys possible els ciutadans i la gent que viu prop de l'autopista".

Fer l’obra amb el trànsit

El més complicat d’aquesta actuació ha estat dur-la a terme mentre hi havia circulació a l’autopista, ja que en cap moment es va tallar el trànsit completament. També s’han hagut de fer diverses obres addicionals per encabir els tres carrils, com ara l’aixecament d’un mur d’escullera. I a part, també s’hi han col·locat toperes al pont de la carretera de Martorrell per reforçar-ne l’estructura.