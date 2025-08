Carles Coll, setè en la final dels 200 braça al Mundial de Singapur

En la setena posició de la final dels 200 braça del Mundial ha finalitzat Carles Coll la seva prova a la cita internacional. El tarragoní ha finalitzat la cursa en 2:09.44, per sota del 2:08.49 amb què va aconseguir la classificació entre els vuit millors i el rècord estatal en la jornada d'ahir. Les posicions de podi les han ocupat el neerlandès Caspar Corbeau (2:07.73), el japonès Ippei Watanabe, que s'ha penjat la plata (2:07.70), i el xinès Haiyang Qin (2:07.41), que tenia la pitjor marca de la 'semi', però que s'ha proclamat guanyador de la prova.

Coll ha començat la carrera amb uns temps espectaculars. De fet, en els dos primers parcials (als 50 i 100 m) liderava la classificació, fins i tot per sota del rècord del món. No obstant això, en els últims 100 metres no ha pogut mantenir el ritme i ha tocat la paret com a vuitè, tot i que la desqualificació del rus Aleksandr Zhigalov l'ha fet recuperar un lloc. D'aquesta manera, l'actual campió del món de piscina curta en la disciplina tanca la seva participació a Singapur amb molt bones sensacions i consolidat com a gran referent de la natació estatal actual, també en piscina llarga, on s'ha convertit en el primer finalista espanyol dels 200 braça en un Mundial en més de trenta anys.

Sergio de Celis, per la seva banda, va ser 22è en les sèries dels 50 lliure, la seva prova individual en la competició. El nedador balear del Club Natació va finalitzar en 22:06, aconseguint la seva millor marca personal en la disciplina, però quedant-se a poc menys de dues dècimes de la zona de classificació per a les semifinals (21.87). "L'objectiu era baixar els 22, m'he quedat a prop, però no ha estat possible", analitza. De Celis tancarà la seva participació a Singapur en el relleu 4x100 lliure mixt, demà amb la preliminar a les 5:22 h, juntament amb Luca Hoek, Maria Daza i Carmen Weiler. "L'objectiu és arribar a la final. Tenim un bon equip i és possible", afirma.