Les reaccions després del primer partit del CE Sabadell 25-26

La pretemporada del Centre d'Esports va donar el tret de sortida aquest dimecres amb bones sensacions i un primer triomf que, malgrat que no és el que importa en aquest punt de la temporada, reforça la feina en la setmana i mitja d'entrenaments de l'equip. "No s'han de treure valoracions dels resultats perquè és molt d'hora. Sí que és important que anem construint la nostra essència com a equip, el nostre caràcter, volem sortir sempre a competir i guanyar els partits i penso que això ho estem començant a interioritzar en el dia a dia i penso que ho hem demostrat en el partit", explicava Ferran Costa després del duel.

Una de les característiques principals de l'equip va ser la pressió asfixiant, que va propiciar diverses ocasions clares i, fins i tot, el primer gol de la temporada, obra de Rodrigo Escudero. "Crec molt en els hàbits. L'única manera de construir aquests hàbits és no traint-se a nosaltres mateixos, ser insistents en el dia a dia i intentar ser millors. Volem que el nostre segell sigui anar sempre cap endavant, no esperar què fa el rival i ser nosaltres els que decidim el camí. També hem de ser conscients que en determinats partits haurem de tenir altres registres", afirmava.

Curiosament, els dos gols del duel els van anotar els jugadors que van ocupar la posició de davanter centre: Escudero i Quim Utgés, un reforç positiu per als atacants en el primer dia de feina. "Que els davanters marquin sempre és important. Les àrees, al final, poden definir un partit. Igualment, la col·lectivitat ha d'estar per sobre de tot. No som un equip d'estrelles, som un equip de soldats que anem tots junts contra els gegants de la categoria. El dia que no marqui el punta, haurà de marcar un altre i si no marquem haurem de treballar plegats per poder puntuar".

Escudero, en una acció del duel

David Chao

Una de les sorpreses en l'onze titular va ser la posició de Joel Priego, actuant pràcticament en el doble pivot durant el primer temps. "Creiem molt en les complementarietats i en els jugadors que es poden adaptar a dues o tres posicions. La nostra manera d'organitzar-nos és molt dinàmica, amb intercanvis de posicions i buscant desorganitzar els rivals. No crec que sigui la millor posició del Joel, però hi pot jugar. Ens ha donat arribada, jugant pràcticament amb tres a la mitja punta i Quadri per darrere. A més, tenim fora encara a Sergio Cortés, Urri i Jan Molina i tampoc anàvem sobrats en aquesta zona del camp", analitzava Costa.

La nota clarament més negativa del duel va ser el canvi obligat de Sergi Segura, que es va retirar amb símptomes clars de dolor. "Ja teníem alguns jugadors que no han pogut entrar amb l'equip per situacions físiques que arrosseguen de la temporada passada i volem que facin net. Sobre el Sergi, ha patit una entrada lletja al tram final, tenia el turmell inflat i haurem de veure com està i què té". El lateral castellonenc, de moment, es troba a l'espera de proves.

Bonaldo, content amb el seu nou rol

Un dels jugadors que l'afició ja coneix a la perfecció és Arthur Bonaldo, que va disputar el primer temps com a central dretà i el primer quart del segon com a mig centre. Sembla que el brasiler serà un dels habituals en la línia de tres al darrere, en una posició que ja va ocupar en el tram final de la temporada passada. "Vaig acabar amb molt bones sensacions i la idea és que jugui de central. Em sento fins i tot més còmode en aquest sistema de tres, i a la dreta, perquè tinc més llibertat de moviments i per anar cap endavant. La temporada és molt llarga, hi haurà moments de tot i estic a disposició per ocupar qualsevol posició", assegurava després de l'enfrontament.

Bonaldo va disputar una hora de joc

David Chao

Sobre el triomf i les sensacions, Bonaldo es va mostrar satisfet. "Teníem ganes de jugar. El míster és molt intens, igual que el Lucas (Viale), i en els entrenaments ho estem notant. Estan sent força durs físicament, però és precisament per poder estar en les millors condicions i arribar bé als partits. Estem en el bon camí per ser un equip molt competitiu". La segona prova de pretemporada del Centre d'Esports serà el dissabte, a les 19 h, al Nou Municipal davant de l'Olot, de Segona Federació.