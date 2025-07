Pérez-Reverte i una sabadellenca s'enganxen a les xarxes socials: "Ets un imbècil"

El famós –i controversial– escriptor Arturo Pérez-Reverte va protagonitzar una escena curiosa per la xarxa social X, en intercanviar-se uns quants missatges amb una dona de Sabadell que, pel que sembla, no li va agradar què va publicar el murcià. La polèmica va començar quan el novel·lista va compartir al seu compte la cançó d'Estrellita Castro Suspiros de España, acompanyada d'un text que deia el següent: "Pues ahí va la otra que, cada vez que la escuchaban, mojaba los ojos de los españoles que andaban buscándose la vida por esos mundos. Y que supongo que a sus hijos y nietos, estén hoy allí o aquí, les seguirá siendo familiar".

Davant d'això, la veïna de Sabadell li va respondre "Ets un puto imbècil i una mala persona" i, per a sorpresa de tothom, va rebre una resposta en català de l'escriptor: "No us refieu de les aparences. Quan se'm parla en espanyol, aquesta bonica llengua que vostè i jo compartim, milloro molt. Proveu a fer-ho i veureu que sóc un encant". La senyora, però, lluny de deixar córrer el tema, va respondre: "No la compartim, no. Vostè i jo no compartim RES". L'autor, a tall de resposta, va usar dues fotografies: l'emoji d'una ganyota i una bandera espanyola, volent tancar la conversa d'una manera clara i unidireccional.

Finalment, la dona es va retirar de l'intercanvi de missatges enverinats dient: "Com deia la meva àvia, qui tingui més enteniment que se'n valgui", a què Pérez-Reverte –amb un to, segurament, irònic– va concloure, ja en castellà: "Lástima. Me estaba gustando este coqueteo crepuscular".