Rafa Vergara reforça l'atac del KEIO CN Sabadell

Tercer reforç confirmat al KEIO CN Sabadell. L'entitat ha confirmat el que era un secret de domini públic: Rafa Vergara s'incopora a l'equip de Quim Colet. L'atacant brasiler ha jugat els últims anys a la NCAA, als Estats Units, amb UCLA (on va coincidir amb Jack Larsen) i Long Beach State. El 2023, va ser escollit el millor jugador de la seva conferència en la lliga universitària nord-americana. L'última temporada, va guanyar la lliga del seu país amb l'Esporte Clube Pinheiros.

Vergara també té experiència a la lliga espanyola. De fet, va estar amb l'equip júnior del Club Natació, abans de passar per l'Atlètic Barceloneta, on va arribar a debutar amb el primer equip sent molt jove. Posteriorment, va estar cedit al Sant Andreu. Internacionalment, el brasiler també compta amb nombroses participacions en campionats sud-americans amb la seva selecció, absoluta i de categories, malgrat que enguany no va formar part de l'equip nacional en el Mundial.

El waterpolista de Sao Paulo arriba per ocupar les posicions 4 i 5 de l'atac sabadellenc i fer de substitut natural de Fran Valera, qui marxa al Jadran Herceg Novi de Montenegro. Vergara aportarà gol i amenaça des de l'arc als de Quim Colet, que la pròxima setmana tornaran a la feina per preparar la fase prèvia de la Champions. Amb aquesta incorporació oficialitzada, ja només queda per confirmar el retorn de Sergi Cabanas i l'arribada de Martin Famera, procedent de l'Atlètic Barceloneta.