Llum verda dels accionistes del Banc Sabadell a vendre el TSB per 3.100 milions d'euros

Els accionistes del Banc Sabadell han aprovat per unanimitat la venda de la seva filial anglesa, TSB, al Santander per 3.098 milions d’euros. L’entitat estima que la quantitat final podria arribar fins als 3.361 milions d’euros un cop s’executi l’operació a finals de març de 2026.

La venda del TSB tindrà un retorn per a l’accionista: el Banc repartirà un macrodividend extraordinari de 2.500 milions d’euros, és a dir, 50 cèntims per acció. El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha defensat l’operació en temps i forma per la rendibilitat de la venda. El TSB es va adquirir l’any 2015 per 1.700 milions de lliures i ara es vendrà per més de 2.650 milions de lliures, gràcies a les millores en la seva eficiència i rendibilitat.

“És una operació molt bona per al banc i per als accionistes. Estem satisfets”, ha exposat el conseller delegat de l’entitat, César González-Bueno. “És una oportunitat. Ens permet retornar capital als accionistes i focalitzar el Banc en el seu projecte central, que és el desenvolupament de la franquícia en el mercat espanyol”, ha afegit Oliu.

La junta d’accionistes, que ha avalat la venda, ha tingut lloc a Fira Sabadell aquest dimecres. Ha comptat amb una àmplia representació accionarial, amb 92.946 participants, que representen el 71% del control de l’entitat.

González-Bueno convida el BBVA a ser clar

Després de quinze mesos d’opa, i després de presentar el seu pla estratègic en solitari, el Banc Sabadell demana al BBVA que sigui clar amb el fulletó de l’operació. El conseller delegat ha recordat que la seva entitat ha ofert 6.300 milions d’euros en dividends fins al 2027 i ho ha contrapostat a la previsió del BBVA. “No saben si en els pròxims tres anys rebran un 40% del valor de l’acció. No disposen d’aquesta informació”, ha exposat. “Han de respondre amb claredat i concisió, no amb aquesta jerga bancària.”

Oliu ha esmentat un altre dels riscos d’acceptació de l’opa: els impostos que hauran de pagar els accionistes per vendre les seves accions. El president del Banc ha convidat a fer servir la calculadora fiscal —“la trituradora fiscal”— de l’entitat, que fa una estimació dels impostos a pagar en cas que prosperés l’opa segons el nombre de participacions i la quantitat total en euros.

El president del Sabadell ha afirmat que el pla estratègic “va en benefici dels clients i dels seus accionistes”, i permet mantenir l’arrelament amb Catalunya i Espanya. Després de la votació, Oliu ha rebut una ovació per part dels 500 accionistes presents.