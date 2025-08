Reunió Govern-Mercadona per la renovació dels supermercats a Montcada i Reixac

L’alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea, i la regidora de Comerç, Damaris Sánchez, s’han reunit aquest dimarts amb representants de l’empresa Mercadona per conèixer el projecte de renovació i ampliació que la companyia té previst realitzar als seus supermercats del municipi.

Segons ha explicat el consistori, la proposta inclou millores a les instal·lacions existents i la incorporació de nous espais dedicats a menjar preparat, un servei que Mercadona ha anat implantant progressivament en altres establiments de la cadena durant els darrers anys.

De fet, la companyia ha anat actualitzant el model de locals al territori -molts d'ells al Vallès Occidental-. Un dels primers espais en aquesta línia es va obrir el 2020 a Castellar del Vallès, on confirmaven una nova aposta per llocs més amplis i amb més opcions per als clients.

Molts veïns s'han expressat a través de les xarxes socials demanant reforçar la presència d'espais d'alimentació al centre. En aquesta línia, diversos montcadencs volen combinar els nous espais amb un creixement del comerç local en el municipi.