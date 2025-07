Adjudicats els habitatges protegits de Mas Rampinyo

Després de diversos entrebancs burocràtics -que han comportat la repetició dels immobles-, el pavelló municipal Miquel Poblet va acollir dilluns a la tarda el sorteig públic per adjudicar els habitatges de protecció oficial (HPO) de lloguer al sector de Mas Rampinyo. L’acte es va iniciar amb la benvinguda de l’alcalde, Bartolo Egea, i una explicació tècnica del desenvolupament del sorteig a càrrec de la regidora d’Habitatge, Anabel Moreno, sobre un dels projectes d'habitatge més esperats dels darrers anys a la localitat vallesana.

Celebració del sorteig a Montcada i Reixac

Cedida

Al sorteig es van adjudicar els 66 Habitatges de Protecció Oficial (HPO) en règim de lloguer, juntament amb 32 places d’aparcament i 11 trasters, de la promoció que s’està construint als números 110 i 87 del carrer Alt de Sant Pere, a Mas Rampinyo. Dos pisos més no es sortejar perquè van quedar deserts a una de les llistes. Del total, 26 habitatges són de tres dormitoris, 37 de dos i 5 d’un. Un total de 130 persones estaven admeses en quatre llistes diferents: contingències generals (35 habitatges), joves fins a 35 anys (18), contingències específiques (11) i habitatges adaptats (4).

Més accions en habitatge

L’alcalde, Bartolo Egea explica que “aquest és un pas important en la nostra política d’habitatge, però no serà l’últim”. Per la seva banda, la regidora d’Habitatge, Anabel Moreno, afirmava que “no es tracta només d’un sorteig de pisos sinó de donar solució a persones que tenen necessitats d’habitatge”.

Les llistes definitives estaven ordenades alfabèticament i a cada titular de la sol·licitud se li havia assignat un número en ordre creixent. En total, es van fer quatre sortejos, un per categoria, a càrrec d’una empresa especialitzada en aquest tipus d’esdeveniments i davant d’una notària.

Les persones beneficiàries assistents a l’acte van rebre la corresponent notificació en persona. Les que no van assistir i van ser agraciades amb un dels habitatges, la rebran amb posterioritat. Totes les persones guanyadores disposaran d’un termini de temps per aportar la documentació necessària per complir amb tots els requisits que es demanaven a les bases. En aquest mateix acte, es va generar una llista de reserva. El lliurament de claus està previst per al mes de setembre.