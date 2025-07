Un bany sota les estrelles, l'última iniciativa de l'estiu a Montcada i Reixac

"Aquest estiu, remulla’t sota les estrelles". Així es presenta l'última iniciativa a Montcada i Reixac. Es tracta d'una de les grans novetats de la temporada: el bany nocturn a la piscina d’estiu. Hi haurà dues cites al calendari. Aquest dijous, 10 de juliol, és la primera. Però els montcadencs que vulguin tindran una segona oportunitat, el pròxim 24 d'aquest mes.

L'activitat està prevista entre les nou del vespre i la mitjanit i permetrà gaudir de l'equipament en una franja horària i amb una imatge insòlita. Les entrades ja estan a la venda presencialment o a la pàgina web municipal. El cost és de dos euros i mig, que no està inclòs en l'abonament ni en les entrades puntuals de dia.

El consistori precisa que només s'habilita la piscina gran; la piscina petita i la zona de pícnic no estan disponibles. "Vine i gaudeix d'una piscina il·luminada, amb servei de bar i fil musical per refrescar-te com durant la nit", incentiven a les xarxes des de l'Ajuntament.